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發表聯合聲明…美法打團結牌 拜登提印太自由

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統拜登訪問法國，八日與法國總統馬克宏發表聯合聲明，在俄烏、中東、經濟議題上打團結牌，強調共同價值；拜登更提到印太自由航行、透明治理、公正貿易等議題，似在指涉中國大陸。

拜登在法國總統府艾里賽宮與馬克宏會晤後召開聯合記者會。馬克宏感謝美國支持烏克蘭，「這場衝突攸關歐洲安全與穩定」，並指出兩國在烏克蘭議題上「意見一致，也就是對國際法以及人民自決自由的尊重」。

馬克宏要求巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯立即釋放去年十月綁架的以色列人質，也批評以色列過去幾個月不顧國際社會要求，始終不願開啟人道救援通道的行為，稱這令人「無法容忍」。他強調支持拜登日前提出的停火協議，「盼達成立即停火，開啟政治解決方案可能性，也再次呼籲「奧運停火」。

經濟方面，馬克宏提到，面對大陸「生產過剩」與「不公行為」，希望與美方提出「協調行動」。

法方希望與美國在歐洲貿易、投資、氣候等議題上「再次同步」，也企圖在綠色科技、食品等產業的通膨問題上，推動歐洲與美國間的規範。

拜登則表示，他「深知若俄國總統普亭成功征服烏克蘭，會發生什麼事」。他說，「普亭不會止步烏克蘭，整個歐洲都將受到威脅。我們不會離去，美國將站在盟友與法國身邊」。

拜登話鋒一轉，提到印太地區與自由航行。他說：「法國與美國致力推動全球的共同安全與繁榮。在印太地區，我們團結捍衛自由航行、透明治理，以及公正貿易行為」，矛頭似乎指向大陸。

兩人也在敦促伊朗去核武，以及巴黎氣候協議等環境政策上表達一致立場。

拜登強調兩國「共同價值」，還提到美法歷史連結。他指出美國國慶即將到來，若沒有法國協助，美國不可能成功建國，「在很多方面，我們建國是多虧了法國」。

拜登 美國 馬克宏

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