瑞士電力法案複決公投 選民力挺加速發展再生能源

中央社／ 日內瓦9日綜合外電報導

新聞網站「瑞士資訊」（Swissinfo）報導，瑞士今天通過一項加速再生能源發展法案的複決公投，初步結果顯示，68.7%的選民贊成這項法案。

綜合瑞士資訊與法新社報導，瑞士計劃在2050年實現碳中和。「以再生能源為基礎來維持電力供應安全」的電力法案去年已在議會通過，大多數環保團體都支持這項立法及其目標。

然而，一些較小的環保團體反對這些法案，並獲得足夠支持使公投成案。

他們擔心法案會加速大型能源專案實施，使瑞士阿爾卑斯山（Alpine）的原始風貌被風力發電機和太陽能板覆蓋。

他們也不滿當地居民針對新造再生能源設施提出上訴時，可能會受到限制。

帶頭推動公投的退休經濟學家布魯榭（Pierre-AlainBruchez）表示：「建築物上有那麼多空間，實在沒有理由將太陽能板裝設在高山牧場。」

布魯榭在得知「格朗日奧勒太陽能」（Grengiols-Solar）專案後發起了公投，這項專案計劃在瓦萊邦（Canton of Valais）海拔2500公尺的山區設置約23萬片太陽能板，布魯榭稱之為「恐怖的願景」。

立場為極右派的瑞士最大黨瑞士人民黨（SwissPeople's Party, SVP）主要以捍衛民用核能為由反對這項法律。核能去年占瑞士能源總產量的32%。

SVP認為，再生能源的波動性無法保障能源安全。

綠色和平組織（Greenpeace）和世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）等主要非政府組織則對這項法律表示支持。

這項法案的目的是提高風能和太陽能目前在瑞士發電組合中微不足道的貢獻，並迅速提高水力發電產量，進而減少這個富裕內陸國家對進口電力的依賴。

法案計劃在建築物的屋頂和外牆裝上太陽能板，並鬆綁風力發電機和大型太陽能裝置的規劃條件。

瑞士政府承認，針對大型能源專案的上訴「成功可能性將會比以前低」，但強調將逐案審查這些計畫，且在「國家重要的生態單元（biotope，或稱群落生境）」及候鳥保護區建設大型設施仍然違法，儘管有一些例外。

法案中還概述16項水力發電專案的框架，這將涉及建造新水壩或加高現有水壩。水力發電去年占瑞士全國發電量的57%。

瑞士在不到兩個月前，遭歐洲人權法院（EuropeanCourt of Human Rights）裁定未能採取足夠措施應對氣候變遷，使瑞士成為第一個因此受到國際法院譴責的國家。

公投 再生能源 瑞士

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