印度政局／人民黨執政10年 大開民主倒車

有西方世界領袖稱印度為全球最大民主國家，其總理莫迪更一再誇口，由於印度「自古就有民主傳統」，因此是「民主之母」。他連去年6月在美國國會兩院聯席會議發表演說時，都重申民主是印、美間共享的神聖價值觀。但自莫迪2014年5月主政以來，印度國內外針對該國呈現民主倒退的質疑或批評已紛至沓來。

對批評莫迪政府的獨立媒體、學者、智庫或公民社會團體而言，遭受稅務或法律機關的騷擾往往是家常便飯。BJP強大又極具影響力的「印度教民族主義」，已侵蝕印度的世俗民主傳統。

以近3個月如火如荼進行的印度國會下議院大選為例，共7梯次、長達44天，4日統一開票，選民多達9.7億人。4月開始第1梯次投票前夕，作為國家機器一環的執法機關，即遭用來壓制在野陣營及其政治人物。例如鬧得沸沸揚揚的「德里國家首都轄區」首席部長克里瓦爾，3月被印度負責打擊經濟犯罪的「執法局」逮捕案。

國會大選前夕 知名在野領袖被捕

克里瓦爾創建的「小老百姓黨」（AAP）2015年和2020年在德里議員選舉均勝選，讓他自2015年起連任首席部長，並躋身全印知名度最高的在野領袖之一。

他被執法局訊問2小時後，就被控涉及酒商詐騙案而遭拘留，該黨其他負責經營印北旁遮普省與德里的高層，也因相關調查而被拘留。

帳戶慘被凍結 最大在野黨也無奈

在野黨領袖痛斥莫迪政府獨裁與謀殺民主，前述動作旨在不讓克里瓦爾在這次大選期間，幫他支持的候選人站台。

4月在德里的集會，印度在野陣營群起要求莫迪政府放人，最大在野黨國大黨領袖拉胡爾．甘地懷疑當局在選前抓人，是意圖操控大選結果。

國大黨也自身難保。就在克里瓦爾被抓前不久，該黨聲稱其幾個銀行帳戶因稅務糾紛已被凍結幾周。

成功延續執政 莫迪卻渴望強人政治

但令人納悶的是選前多項民調和預測顯示，BJP此次將繼續執政，莫迪政府真有必要搞這些小動作？有分析家指稱，莫迪及其支持者似乎抗拒不了成為強人領袖的權力欲望，渴望在政治上達到全面宰制。

莫迪在國際場合大談民主的言論，已與印度現況出現巨大鴻溝，其宣稱的民主正站在十字路口。

要脅罰款處刑 逼社群刪除批評貼文

在各國政府向社群媒體提出移除其用戶發表內容的要求件數上，印度常高居全球前5名。去年印度有法庭對美國富豪馬斯克旗下的社群媒體Ｘ裁罰6.1萬美元（台幣約200萬元），其理由是Ｘ未刪除批評莫迪政府的推文和帳號。

Ｘ負責政府事務的部門2月曾公開抗議印度政府對其下達行政命令，強迫該平台下架一些批評莫迪政府的貼文。Ｘ並表明不認同新德里以高額罰款和刑罰等處罰為要脅，要求該平台對有關帳號及貼文採取的動作。而過去Ｘ往往屈服於莫迪政府的網路審查命令。

莫迪執政這10年來，印度在世界新聞自由指數列入調查的180國已跌至後段班的第161名。有人權團體直指印度言論自由正遭威脅。

執政銀彈充足 全靠爭議政治獻金法

莫迪政府2017年通過允許政黨政治獻金捐贈者藉「選舉債券」名義，隱匿身分的爭議法律。直到今年2月，最高法院才宣告該法違憲。

但BJP藉此光在2019年支出就高達約30億美元，相當於印度其他所有政黨的總和，這也使莫迪知道自己握有遠比敵對政黨更多的銀彈。

選戰打宗教牌 公然對穆斯林貼標籤

此外，莫迪在這次選戰亦操控「宗教牌」，在印度教人口占總人口約8成下，激化印度教與伊斯蘭教的分歧。

莫迪甚至曾公開將穆斯林貼上像「滲透者」及「生更多孩子的人」標籤，還公然稱若國大黨勝選，可能將印度的國家財富重分配給穆斯林家庭。