印度政局／夾在美中之間 印度搖擺不選邊

據聯合國去年估算，印度總人口約14億2600萬，超越中國大陸成為全球第1人口大國。其面積全球第7大，國際貨幣基金（IMF）4月預估，印度2027年可望超車德國，一舉躋身僅次於美中的全球第3大經濟體。

美國寄望印度作為反制中國的親西方砝碼，中國則在印度洋地區有如一串珍珠包圍印度，被印度和美國稱為「珍珠鏈戰略」。

除了這些硬實力，其外交策略及國家戰略從二戰後不久、冷戰初期標榜的「不結盟」，到冷戰結束後、被美國學者歸類為21世紀的「搖擺國」，成為美國政府積極拉攏的對象。

美外交政策賭注 把印度當反制中方砝碼

印尼萬隆1955年召開亞非會議，是「南方國家」首次集會，聚焦殖民主義和種族歧視等議題，除反抗西方世界對亞洲與非洲的宰制、干涉，也希望不在美蘇兩極選邊站，維持不結盟立場。美國智庫外交關係委員會（CFR）研究員米勒認為，這也是中印展開「全球南方」領導地位爭奪戰的濫觴。

寄望印度作為反制中國的一個親西方砝碼，已是美國外交政策基石之一，這是美方對印度未來的國力，以及在地緣政治採取的立場態度，所下的賭注。在美國前總統柯林頓2000年訪問新德里後，其後任兩位民主黨籍（歐巴馬、拜登）及共和黨籍（布希、川普）總統，均對此一拉攏印度將確保美國利益的賭注加碼。

印度1974年首次進行核試，美國等國因此中止和印度在民用核能領域的合作。印度1998年又進行核試後，國際社會加以制裁。印度也從未加入核不擴散條約（NPT）。但2006年3月時任美國總統的布希訪印，與時任印度總理的曼莫漢簽署一系列雙邊經濟及科學合作協議，其中最令人意外的就是民用核能合作協議。

這使美國成為全球首個結束對印度制裁，並承認其擁核地位的國家。美國國內雖有人認為，這將讓其他國家有藉口不遵守相關國際規範。但由於印度的政經及戰略角色愈來愈吃重，美國亟欲利用印度在亞洲制衡中國。

北京拓展印度洋據點 「珍珠鏈戰略」包圍印度

中國近年來則在印度洋地區投資港口和基地，這些據點有如一串珍珠，對印度形成包圍態勢，被印度和美國稱之為「珍珠鏈戰略」。

華府智庫新美國安全中心學者2012年提出「全球搖擺國」概念，主張美國政府積極籠絡印度、巴西、印尼與土耳其，將比直接找難以改變的中國、俄羅斯，更能穩定國際秩序。

2020年中印衝突 美印一度加強國防合作

然而，至今與美國沒有正式同盟關係的印度，真是華府以為的忠誠夥伴嗎？

1962年北京稱為中印邊界自衛反擊戰的邊境戰爭對中印與美印關係產生深遠影響，而中印邊防部隊2020年在兩國邊境的加萬谷鬥毆只用石頭與鐵棒，仍造成雙方共24人喪生，爆發中印數十年來最嚴重的衝突。

這促成美印加強國防合作，計畫舉行更多聯合軍演。新德里還將部署在巴基斯坦邊境的約7萬大軍移防至中印邊境，並禁用300多個中國App，還對中企祭出查稅和雙邊貿易投資限制。

擱置領土爭端 中方成印度最大貿易夥伴

然而，2021年中印間的貿易就復甦，激增達43%，前年則增加8.6%、總值達1360億美元，是前述柯林頓訪印那年的27倍。

另據印度智庫「全球貿易研究倡議」（GTRI），2023至2024財年，中印雙邊貿易達1184億美元，些微高於美印貿易的1183億美元。這使中國超越美國，成為印度最大貿易夥伴。中印擱置領土爭端、持續舒緩雙邊關係，對兩國將是雙贏。

印度譴責俄烏戰爭 卻大買俄國原油武器

此外，雖受俄烏戰爭影響，但截至今年1月俄國仍是印度最大的武器供應來源。

印度去年9月輪值主持20國集團（G20）高峰會，針對俄烏戰爭，會後聯合聲明雖譴責以武力奪取領土的行為，但仍未點名譴責俄國。印度自前年2月俄烏開戰後，就開始增加採購價格低廉的俄產原油。

據能源分析公司Vortexa數據，前年1月印度進口的俄產原油是0，去年1月增至每天127萬桶。俄國在去年印度進口的原油占比逾3成，成最大供應國。

加入四方安全對話 也是金磚與SCO成員

印度亦號稱全球最大民主國家，儘管倫敦智庫皇家國際事務研究所專家主張，就民主而言，印度與西方民主政體在官方聲明和真正的政策實質間仍有所落差。但印度的「民主資格」，長久以來仍被視為西方國家與新德里交往的一大支柱。

這顯示西方與印度間，不只像西方與沙烏地阿拉伯或越南間偏向利益交換的關係，西方和印度亦共享民主價值。在川普與拜登為防堵中國而重振四方安全對話後，印度持續積極參與此一由美國、日本、印度及澳洲組成的亞洲版「小北約」框架。

印度也是金磚國家及上海合作組織（SCO）成員國，透過多重結盟維持戰略自主，藉此避險且不在美中之間選邊站。