拜登會馬克宏 喊合作抗中

目前正在法國進行國是訪問的美國總統拜登，和法國總統馬克宏會面後，兩人一致認為，需要加強合作以對抗中國大陸的貿易作為。

馬克宏8日在巴黎接待拜登，兩人討論中東、烏克蘭情勢及貿易議題，並且討論美國和歐洲能夠採取的作為，以因應對中國大陸商品進口對本國經濟的影響。

馬克宏在記者會表示，「我們對中國會創造產能過剩的潛在不公平行為，表達相同憂慮，這個問題對全球經濟的重要性高到我們必須以協調的方式採取行動」。

拜登並未在和馬克宏共同舉行的記者會上，提到這個議題，只說「我們正攜手加速朝淨零碳排轉型，這是人類的存續威脅」。

不過，彭博資訊報導，他在稍早向馬克宏表示，美國和歐洲應該在國內投資議題「攜手協調」。拜登具指標意義的「通膨削減法」已引發馬克宏等多位歐洲領袖的不滿，馬克宏擔心美國幾百億美元的補貼，將強化美國乾淨能源產業與中國大陸競爭時的實力。

彭博資訊指出，拜登向馬克宏表示，他與中國大陸國家主席習近平上次通話時，習近平表達反對美國對中國電動車加徵關稅的立場，拜登說他當時捍衛美國的進口關稅措施。