歐洲議會選舉 極右勢力躍進…未來政策可能更偏保護主義

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
9日是歐洲議會選舉投票的最後一天，德國、法國等多數歐盟成員國的選民都前往投票所。（美聯社）
9日是歐洲議會選舉投票的最後一天，德國、法國等多數歐盟成員國的選民都前往投票所。（美聯社）

歐盟上億名選民都在9日投票，為為期四天的歐洲議會選舉劃下句點，預料極右派政黨的歐洲議會席次將大有斬獲，引發歐洲推行更多極端政策的憂慮。不過，一些極右政黨團體也因內鬨和醜聞而陷入混亂，可能限縮其政治影響力，讓主流政黨獲得一些喘息的空間。

9日是歐洲議會選舉投票的最後一天，德國、法國、義大利、西班牙和波蘭等多數歐盟成員國的選民都前往投票所。歐盟約3.6億名選民，將決定未來五年的720名歐洲議會成員，從而影響歐盟法規，也牽動歐盟執委會主席范德賴恩能否取得第二個任期的命運。

民調顯示，主流親歐政黨團體仍將保有多數席次，但影響力將受到空前的挑戰，因為極右派政黨的席次預料將達到165席，改寫新高紀錄。

分析師預期，在這場選舉之後，歐洲的政策會變得更偏向保護主義，國防可能成為更大的施政重心，而氣候和環境政策的優先順序降低。

不過，右翼的德國新選擇黨（AfD）已遭逢一連串醜聞，包括希望大規模驅逐移民、被指控收受賄賂、陷入間諜門事件，導致幾名候選人名譽掃地。兩周前，AfD被雷朋領導的「國民聯盟」公開切割關係，歐洲議會的「認同與民主」黨團也投票驅逐AfD。

Insa最新的民調顯示，AfD在6月1日的支持度為16%，遠低於去年7月的23%高峰，雖仍是德國支持度第二高的政黨。

根據Europe Elects彙編的民調平均值顯示，少了AfD的「認同與民主」黨團，預估將在歐洲議會拿下68席，少於去年12月預測的93席。荷蘭出口民調顯示，懷爾德斯（Geert Wilders）的極右政黨僅排在第二，部分原因是他的選民未出門投票。

另一方面，民調顯示，義國總理梅洛尼的「義大利兄弟黨」得票率將是上一次選舉的三倍，但合作夥伴「聯盟黨」也將因此流失席次。法國的雷朋已向梅洛尼提議，共建一個「超級黨團」，但多數分析師預測，梅洛尼將選擇另一個規模較小的右翼黨團，以便和歐盟執委會合作。

因此，民族主義和極右派政黨在歐洲議會的席次雖然有望創高，但這些席位可能仍分散在兩、三個黨團，甚至沒有隸屬黨團的政黨，影響力進而減弱。

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