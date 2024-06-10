南韓醫改爭議愈演愈烈 醫學會發動全面罷工

南韓醫療改革爭議愈演愈烈，南韓最大醫師遊說團體韓國醫學會（KMA）9日宣布，旗下成員將在18日發動全面罷工，醫師當天將集體停診，以抗議政府擴增醫學院學生名額的計畫，為首度全面罷工，預料將廣泛擾亂醫療服務。

自稱代表韓國14萬名醫師的韓國醫學會表示，參與投票的74%會員批准集體罷工行動，醫學會成員將於6月18日停診，並計劃舉行大規模集會。

此前，南韓政府在5月底敲定擴增醫學院學生名額1,509人的計畫，為27年來首度提高名額。

韓國醫學會會長林賢澤說，政府的計畫將摧毀韓國的醫療體系，無助於解決基本科別人手短缺及報酬不足等長期問題，「在全國各地代表的支持下，韓國醫學會將站在拯救醫療體系戰鬥的最前線」。

南韓總理韓悳洙則表示，這項行動將損害醫療界信譽，再次呼籲透過對話來解決僵局。

南韓醫界與政府始終未能針對醫療改革達成共識，上千名實習及住院醫師已在2月20日集體請辭，使大型醫療院所被迫縮減非緊急服務，並在急診室拒收病人。

南韓20所大學醫學院教授組成的緊急委員會也聲援韓國醫學會，首爾大學與首爾大學醫院17日起將暫停門診與手術，呼籲政府收回對參加罷工住院醫師的行政懲罰措施。