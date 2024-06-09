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因倡52斷食法走紅…英國名主持人莫茲里身亡 遊希臘失蹤陳屍山坡

中央社／ 雅典／西米島9日綜合外電報導
希臘地方官員今天告訴路透社，英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里在當地失蹤多日後，當局今天凌晨在當地西米島一處多岩山坡尋獲他的遺體。美聯社
希臘地方官員今天告訴路透社，英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里在當地失蹤多日後，當局今天凌晨在當地西米島一處多岩山坡尋獲他的遺體。美聯社

希臘地方官員今天告訴路透社，英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里在當地失蹤多日後，當局今天凌晨在當地西米島一處多岩山坡尋獲他的遺體。

路透社報導，67歲的莫茲里（Michael Mosley）本月5日獨自在酷熱天氣下沿海岸步道散步後失蹤。

警方發言人稍早宣布，在西米島（Symi）阿吉亞瑪麗娜（Agia Marina）發現一具據信是莫茲里的遺體。該地與莫茲里啟程散步的阿吉奧斯尼古拉斯（Agios Nikolaos）海灘隔著海灣相望。

英國廣播公司（BBC）報導，莫茲里的家屬已證實，這具遺體是他本人。

西米島市長表示，發現遺體時，他和希臘廣播電視公司（ERT）記者等人正在從一艘船上對該地區進行拍攝。

市長指出，莫茲里的遺體位於柵欄與步道之間，距離大海10公尺，離他的目的地阿吉亞瑪麗娜海灘10到15公尺，「目前不確定他是否發生了意外，或者感到身體不適」。

路透社目擊者看到海岸防衛隊及消防員被派至現場。一名警官表示，驗屍官正搭乘海岸防衛隊船隻前往西米島，且遺體將轉移至鄰近的羅得斯島（Rhodes Island）。

莫茲里推廣主張間歇斷食的5:2飲食法，曾主持BBC電視節目「相信我，我是醫生」（Trust Me, I'm a Doctor），也定期在BBC「第一秀」（The One Show）及英國獨立電視台（ITV）「今晨」（This Morning）等節目現身。

BBC 失蹤 希臘 英國

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