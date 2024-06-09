前總統萊希事故身亡 伊朗批准6人參選總統「5人屬保守派」

伊朗今天公布6名總統候選人，其中大部分為保守派人士。伊朗本月28日將舉行總統大選，以接替上月死於直升機墜機事故的前總統萊希（Ebrahim Raisi）。

法新社報導，伊朗內政部公布的6名候選人，是憲法監護委員會（Guardian Council）從80名登記者中選出，該委員會負責監督伊朗的選舉。

獲准參選者有保守派國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），以及極端保守派的前最高核子談判代表賈立里（Saeed Jalili）。

保守派前內政部長波爾莫哈馬迪（Mostafa Pourmohammadi）也獲准參與競選。

總統候選人名單還包括保守派德黑蘭市長查康尼（Alireza Zakani），以及現任副總統、烈士基金會（Martyrs' Foundation）的極端保守派負責人哈謝米（Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi）。

名單上只有一名改革派候選人，即在國會代表大不里士（Tabriz）的議員裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）。