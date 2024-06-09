「孤狼」稱霸印度政壇10年 分析指莫迪身兼「1新角色」：學習分享權力

73歲印度總理莫迪（Narendra Modi）的執政黨「印度人民黨」未如預期獨占國會過半席次，在莫迪相當成功的政治生涯中，這是他首次得考慮聯合政府的拉扯與壓力。

莫迪今天稍晚將宣誓就職總理，展開歷史性第3任期。然而，印度人民黨（Bharatiya Janata Party）國會大選結果不如預期，導致莫迪必須仰賴「國家民主聯盟」（National Democratic Alliance）其他友黨聯合執政。

路透社報導，政治評論員杰拉斯（Arati Jerath）表示：「莫迪的行事作風一直像匹孤狼，想做什麼就做什麼。對他而言這會是一個非常新的角色，他將得調整並適應這個角色。」

莫迪本月7日以安撫口吻向國家民主聯盟友黨領袖發表演說，強調對他而言所有選民都是平等的。

莫迪指著數名國家民主聯盟友黨領袖說：「這是一支富有經驗的團隊，他們會給我很好的建議。團隊將共同做出正確決定。」

他還指出，執政需要贏得多數席次，但「要治理國家，全體共識才是關鍵」，「我們將致力達成一致意見，不遺餘力帶領國家走上進步道路」。

莫迪執政聯盟的權力縮減，也排除了修改印度世俗憲法的可能性。在野陣營曾警告並反對修改世俗憲法，而修憲需要獲得2/3國會議員支持才能進行。

民意調查機構「投票意象與趨勢選舉研究中心」（CVoter）創辦人暨政治分析師戴希穆克（Yashwant Deshmukh）表示，印度人民黨的首要目標是用普通民法，取代以伊斯蘭教法（sharia）為基礎的習俗及其他宗教規範，然而這項目標將也不得不暫時擱置。