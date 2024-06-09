南韓醫師6月18日集體停診辦大規模集會 總理：將損害醫界信譽

南韓主要醫師遊說團體南韓醫學會今天宣布，為抗議政府的醫療改革計畫，將於6月18日全面停診，無視國務總理韓悳洙（Han Duck-soo）稱這項行動將損害醫療界信譽的警告。

路透社報導，自稱代表南韓14萬名醫師的南韓醫學會（Korean Medical Association, KMA）表示，參與投票的會員中有74%同意採取「集體行動」。

南韓醫學會會長林賢澤（Lim Hyun-taek）說，政府的計畫將摧毀南韓的醫療體系，無助於解決基本科別人手短缺及報酬不足等長期問題。

林賢澤在各醫療團體代表出席的會議中表示：「在全國各地代表的支持下，南韓醫學會將站在拯救醫療體系戰鬥的最前線。」

他還說，醫學會成員將於6月18日停診，並計劃舉行大規模集會。

南韓醫師反對在目前3000人基礎上，每年增招2000名醫學生的政策，這是政府醫療改革的核心內容。

數以千計的實習及住院醫師於2月20日集體請辭，使大型醫療院所被迫縮減非緊急服務，並在急診室拒收病人。南韓政府表示，為彌補將在未來幾年加劇的醫師短缺問題，增加醫師名額有其必要。

就在南韓醫學會會議召開前，政府呼籲該團體不要採取任何會危及公共安全的行動，稱這將打擊醫師聲譽，並降低大眾對醫療專業的信任。

韓悳洙表示，醫師的任何集體行動都是違法的，令人深感遺憾，並再次呼籲透過對話來解決僵局。

韓悳洙於記者會中表示：「醫界和患者數十年來建立的社會信任不能因為少數人的強硬主張而毀於一旦。」