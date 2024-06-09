原擬徵收264元「旅客入境費」 泰國新政府昨表示不考慮實施

泰國政府原定對入境泰國的旅客隨機票徵收每人300泰銖（約新台幣264元）的入境費，泰國總理賽塔昨天表示，由於受到私人部門的反彈，新政府不會考慮實施這項政策。

泰國政府早在2019年就研擬對入境觀光客加收費用，這筆費用將用於發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全和醫療保護，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫緩。

國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）2021年1月通過觀光暨體育部提案對旅客徵收入境觀光費，由於當時疫情未趨緩，這個政策遭到旅遊業者詬病而遲遲沒上路。

隨著疫情大幅趨緩，觀光客快速回流，泰國內閣會議去年2月同意對入境旅客徵收觀光費，搭飛機入境旅客隨機票徵收300泰銖，原先預定去年6月上路，但因為技術性問題又再度延宕。

以為泰黨（Pheu Thai）為首的泰國聯合內閣政府去年9月上任，新內閣力拚觀光，推出許多政策刺激觀光，5月底更大幅增加可以免簽入境泰國的國家，免簽停留天數也從30天延長到60天。

民族報（The Nation）報導，總理賽塔（Srettha Thavisin）昨天表示，他們會放棄這項由前政府提出的政策，對旅客徵收入境費雖然可以增加短期收入，但大多數意見認為如果不對旅客徵收這筆錢，旅客入境後能把錢花在購物或其他活動，進一步刺激經濟，和這筆費用本身相比，反而可以為政府增加更多收入。

賽塔表示，任何政策都要考慮到相關人士的意見，如果政府有其他稅源可以增加收入，可能還是可以為觀光旅遊的發展挹注資金。