快訊

神秘力量？台灣黑科技「綠乖乖」登外媒 民俗專家揭密靈驗關鍵

戰爭以來重大戰果！烏軍宣稱首度擊毀俄羅斯匿蹤戰機Su-57

今天宣誓就職！印度總理莫迪第3任期在即 聯合政府人事受矚

中央社／ 新德里9日綜合外電報導
印度總理莫迪（Narendra Modi）將於今天宣誓就職，展開第3個任期，但他所屬的執政黨「印度人民黨」國會大選結果不如預期，導致莫迪須仰賴其他友黨聯合執政。法新社
印度總理莫迪（Narendra Modi）將於今天宣誓就職，展開第3個任期，但他所屬的執政黨「印度人民黨」國會大選結果不如預期，導致莫迪須仰賴其他友黨聯合執政。法新社

印度總理莫迪（Narendra Modi）將於今天宣誓就職，展開第3個任期，但他所屬的執政黨「印度人民黨」國會大選結果不如預期，導致莫迪須仰賴其他友黨聯合執政。

印度從4月19日至6月1日，分成7梯次投票選出新一屆下議院543席議員。計票結果本月5日揭曉，印度人民黨（Bharatiya Janata Party）取得240席，以該黨為首的「國家民主聯盟」（National Democratic Alliance）拿下逾290席，席次過半數，享有組閣權。

法新社報導，由於莫迪尚未宣布內閣人事名單，將於格林威治標準時間13時45分（台灣時間9日晚間9時45分）在印度總統府舉行的就職典禮便格外受到矚目，屆時約有30位準部會首長也會依照憲法宣誓就職。

印度人民黨過去10年來得以獨自過半席次執政，但這次國會大選卻有違分析師預測及出口民調，並未重演過去兩次選舉印度人民黨斬獲壓倒性勝利。

莫迪不得不趕緊跟國家民主聯盟的其他10多個友黨進行磋商，他才能掌有聯合執政所需的席次。

國家民主聯盟當中規模較大的友黨要求莫迪大幅讓步，以換取他們的支持。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導指出，聯盟各黨連日「忙碌磋商」，印度時報（The Times of India）則稱，印度人民黨試圖「削減」友黨的要求。

根據各方消息，印度人民黨最大友黨、贏得下議院16席的「德拉古迪撒黨」（Telugu Desam Party）已獲4個內閣職位，第2大友黨、取得12席的「人民黨聯合派」（Janata Dal United）也透過談判拿下2個內閣職位。

不過多家印度媒體報導，內政、外交、財政及國防等4個權力最大的內閣部會首長，仍將掌握在印度人民黨手中。

內閣 印度 大選 莫迪

延伸閱讀

緊張關係仍延續？陸外交部發文賀莫迪勝選 印度3天後冷回應

中國抨擊莫迪友台發文 掀起印度政學界挺台聲浪

中國要印度抵制台灣「政治圖謀」 外交部譴責

莫迪稱願與台更緊密聯繫 陸外交部：印度應警惕並抵制台灣圖謀

相關新聞

高齡者好發、致死率達5成！日本食人菌病例創高 染病後幾十個小時內恐休克

日本讀賣新聞7日報導，2024年截至1日，病程進展快速而且致死率高的毒性休克症候群（STSS），在日本的病例數創新高，已...

第3波垃圾氣球來了！北韓報復脫北者組織行動再度發射 首爾附近數十個

韓聯社報導，南韓民間團體7日起連續兩日朝北韓發射裝有反朝鮮文宣的大型氣球，北韓不甘示弱，於8日第3度發動垃圾氣球作為報復...

今天宣誓就職！印度總理莫迪第3任期在即 聯合政府人事受矚

印度總理莫迪（Narendra Modi）將於今天宣誓就職，展開第3個任期，但他所屬的執政黨「印度人民黨」國會大選結果不...

遭判定違憲後…泰國選委會要求解散前進黨 前黨魁皮塔提9論點：有信心勝訴

泰國新興政黨前進黨（Move Forward Party）主張修改有關侮辱王室的法律，遭憲法法庭判定違憲，選舉委員會更要...

聯合國海洋會議前哨站 20多國今簽海洋和平宣言、籲採取12項海洋行動

作為明年聯合國重要會議前哨站的兩天會議今天在哥斯大黎加落幕，20多國共同簽署了「海洋和平宣言」

不只黨內現雜音…岸田文雄政府再挨批 日本最大在野黨喊「盡早解散眾院」

日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太今天說，首相岸田文雄政府對政治改革的努力不足，為直接訴諸民意是否信任，「岸田...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。