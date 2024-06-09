高齡者好發、致死率達5成！日本食人菌病例創高 染病後幾十個小時內恐休克

日本讀賣新聞7日報導，2024年截至1日，病程進展快速而且致死率高的毒性休克症候群（STSS），在日本的病例數創新高，已達977起，而今年還沒過一半。

STSS的成因，是俗稱「食人菌」的溶血性鏈球菌。據東京都感染症情報中心公布的全日本統計結果，自1999年採用現行的調查方法以來，977起已創新高。

反觀去年全年共941起，今年的病例數，竟達去年同期的2.8倍，這使專家呼籲日本民眾應嚴陣以待。

溶血性鏈球菌雖屬常見細菌，但極少數人感染後會變重症，出現STSS。症狀像突然發高燒、手腳腫脹及疼痛，甚至幾十個小時就會因多重器官衰竭而陷入休克狀態。高齡者好發，病發後致死率可達3成至5成。

其令人聞風喪膽的「食人菌」俗稱，則是因症狀有時會伴隨手腳壞死。

東京女子醫科大學感染科教授菊池賢指稱，尚不清楚今年病例數大增的肇因，可能是新冠肺炎疫情趨緩後放寬防疫措施，人際接觸增加造成。