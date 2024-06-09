聯合國海洋會議前哨站 20多國今簽海洋和平宣言、籲採取12項海洋行動

作為明年聯合國重要會議前哨站的兩天會議今天在哥斯大黎加落幕，20多國共同簽署了「海洋和平宣言」。

簽署國包括德國、西班牙、瑞典、加拿大、哥倫比亞、智利、以色列和韓國，以及明年6月在法國尼斯舉行的第3屆聯合國海洋會議（UN Ocean Conference）的共同主辦國哥斯大黎加和法國。

文件指出：「我們致力於在現有最佳科學和科學資訊、傳統知識與創新的基礎上，加大海洋變革行動的力度，支持對自然有益的經濟。」

各國代表、科學家和國際專家本週齊聚哥斯大黎加首都聖約瑟（San Jose）進行為期兩天的討論，為明年的聯合國重要會議做準備。

哥斯大黎加外交部長蒂諾柯（Arnoldo Andre Tinoco）在會議中表示：「海洋再也無法忍受我們的虐待和冷漠，這就是為什麼在哥斯大黎加集會的我們認定現在是做出和平宣言的時候了。」

和平宣言包括呼籲採取12項「海洋行動」，特別是執行去年商定的多項海洋相關國際協議，其中包括一項具有里程碑意義的公海條約，允許在各國專屬經濟區之外建立海洋保護區。