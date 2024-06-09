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不只黨內現雜音…岸田文雄政府再挨批 日本最大在野黨喊「盡早解散眾院」

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太今天說，首相岸田文雄政府對政治改革的努力不足，為直接訴諸民意是否信任，「岸田首相應該盡早解散眾議院」。路透
日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太今天說，首相岸田文雄政府對政治改革的努力不足，為直接訴諸民意是否信任，「岸田首相應該盡早解散眾議院」。路透

日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太今天說，首相岸田文雄政府對政治改革的努力不足，為直接訴諸民意是否信任，「岸田首相應該盡早解散眾議院」。

日本放送協會（NHK）報導，眾議院全體會議日前通過自民黨版的政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）修正草案，將從6月10日起在參議院的特別委員會進行審議。

泉健太今天上午在山口縣周南市受訪時說，民眾無法認同自民黨版修正草案，他們會在參議院的審議上徹底提出質疑。

他說，特別是在修法中明訂政策活動費收據等要待10年後才公開，這種奇怪的規定有必要再度進行修正。

針對自民黨副總裁（副主席）麻生太郎6月8日說「提高政治獻金透明度是理所當然，但必須堅決避免留下禍根的改革」，泉健太批評「這種說法跟民眾思考的政治完全背道而馳，放棄籌募獻金的政治才是真正的改革」。

泉健太說，岸田政府對政治改革的努力不足，已失去民眾信賴，要求盡早解散眾議院，「至於是否提出內閣不信任決議案，將視岸田首相態度再做考量」。

日本第49屆眾議員任期將於2025年10月底屆滿，眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力，日本從二次大戰以來，除1972年選出的第33屆眾議員外，其餘都是在任期屆滿前被解散。

日本政壇稍早推測今年可能解散眾議院的時間點有3個，首先是國會本會期末的6月，但岸田近日已表態「沒有考量（在本會期）解散」；其二是自民黨總裁選舉前的9月；第3個則是10月到12月。

岸田文雄 政治獻金 日本 民主黨 自民黨 麻生太郎

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