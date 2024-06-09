緊張關係仍延續？陸外交部發文賀莫迪勝選 印度3天後冷回應

中國外交部祝賀印度總理莫迪以及執政聯盟在這次大選中獲勝，印度外交部表示感謝，強調將在相互尊重等前提之下，繼續尋求印中關係的正常化。

印度國會下議院選舉結果日前揭曉，現任總理莫迪（Narendra Modi）勝選並將第3度出任總理。

中國外交部發言人辦公室5日透過社群平台X發文致賀，但印度外交部直到8日下午才作出回覆。

中國外交部發言人辦公室說，恭賀莫迪和「國家民主聯盟」（NDA）勝選，期盼中印兩國能有「健康且穩定」的關係。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）則是表示感謝，並稱新德里「將繼續努力在相互尊重、共同利益以及相互敏感的基礎上，尋求印中關係的正常化。」

印度媒體及觀察人士解讀，賈斯瓦的回覆重點在於「相互尊重」、「共同利益」以及「相互敏感」等三大前提。

2020年6月，印度和中國邊防人員在加萬谷（Galwan Valley）爆發鬥毆，互有傷亡，之後雙方在邊界沿線部署重兵對峙，緊張關係延續至今。

北京多次表示，邊界爭議與雙邊關係應分開處理，但新德里堅持，唯有在邊境地區的情況恢復正常之後，兩國關係才可能正常化。

中國國家主席習近平尚未公開對莫迪勝選表示祝賀。

自從2020年中印邊界衝突以來，莫迪與習近平就未曾舉行過正式的雙邊對話，印度去年主辦20國峰會（G20），習近平也沒有來參加。雖然有學者認為這是因為印度在印中爭議領土舉辦活動，但也有人認為習近平有意杯葛G20。

中國在駐印度大使一職出缺18個月之後，最近向印度派遣外交部部長助理徐飛洪補實，5月31日與另6國大使遞交國書。此外，中國也已准許印度新聞信託社（PTI）派遣記者常駐北京。

另一方面，總統賴清德5日在社群平台X祝賀莫迪在印度大選中勝選，莫迪當天即親自回覆，並表示盼與台灣建立更密切的聯繫。