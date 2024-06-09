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北韓再投放數百垃圾氣球 南韓恢復擴音器廣播

中央社／ 首爾9日綜合外電報導

北韓你來我往互相空飄氣球頻率加快，南韓軍方今天表示，北韓在新一輪閃電戰中又向邊境送出數百個裝滿垃圾的氣球。南韓總統辦公室表示，將恢復使用擴音器對北韓廣播。

法新社報導，南韓軍方表示，最近一次閃電戰於昨晚展開以來，北韓已向南韓空飄約330個載有垃圾袋的氣球。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）今天在聲明中表示：「至今有約80個氣球落入我方地區，目前空中並未發現任何東西。」

聲明中寫道：「我們的分析顯示，不存在對安全有害的物質。」聲明還說，最新一批氣球含有廢紙和塑膠。

首爾市政府以及京畿道周圍道府的官員昨天發送警告簡訊，要民眾小心氣球。

首爾市長吳世勳在臉書（Facebook）上發文寫道：「北韓再度進行低級挑釁的行為，對我們的平民區空飄垃圾氣球。

南韓總統辦公室表示：「我們今天將安裝擴音器，並對北韓進行廣播。…南北韓兩國之間緊張局勢升級的責任將完全由北韓承擔。」

北韓 南韓 首爾

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