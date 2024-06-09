義大利歐洲議會投票登場 結果將影響歐盟未來5年

歐盟各國6日起陸續投票選出下屆歐洲議會議員，義大利今天成為首個進行投票的重量級國家。這場選舉不僅檢驗極右派領導人梅洛尼國內的實力，也是她未來在歐盟影響力的試金石。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）27國多半將在9日進行歐洲議會（European Parliament）選舉投票，包括強權法國和德國在內。整體的預測結果預計當天稍晚公布。

義大利是歐盟第3大經濟體，在新一屆歐洲議會720個席次中占了76席，因此今明兩天的投票將對歐盟的未來產生重大影響。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天在她羅馬選區投下神聖一票後，向媒體表示，這場選舉「將決定未來的5年」。

民調顯示，在歐盟各地極右翼團體崛起下，梅洛尼領導的「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）可能會以27%得票率獲勝，是2019年斬獲的4倍。

78歲羅馬選民艾斯波西多（Walter Esposito）將票投給「義大利兄弟黨」，藉此抗議歐盟的環境政策。他埋怨說：「歐洲一直試圖壓制義大利與義大利人民」。

政治光譜的另一端，今年18歲的學生辛納迪（Carlotta Cinardi）表示，雖找不到一個政黨能「100%代表我的想法」，但仍把票投給綠黨，認為「它對年輕人來說是最進步的」。

這場選舉奪勝，可讓梅洛尼成為「權力掮客」，也就是歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）能否從成員國和議會贏得第2任期所需支持的決定性因素。

除了立場中間偏右的范德賴恩，法國極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）也在積極拉攏梅洛尼，盼打造一個極右翼的歐盟超級團體。

目前，梅洛尼對手上的牌是秘而不宣，不過她明確表示希望將歐盟左翼政黨貶為反對黨。

民眾對地中海非正規移民潮的擔憂，可說是梅洛尼2022年上台的關鍵之一。

橫跨歐盟各國，移民是促使選民支持極右派政黨的敏感議題。極右派政黨預料將在本屆議會拿下1/4席次，不過外界仍預料中間派主流會在選舉中領先。

除了極右派的崛起，更大問題在於議會主要政黨，也就是范德賴恩領導的歐洲人民黨（EPP），是否會與極右派結盟。

范德賴恩曾表示歐洲人民黨願意與極右派議員合作，只要這些議員支持的是歐盟，而非她所謂的去當俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的「傀儡」。

基於這些理由，范德賴恩已明確排除與法國瑪琳．雷朋領導的國民聯盟（National Rally）或與德國另類選擇黨（AfD）結盟。

不同於梅洛尼率領的政黨，上述兩個黨均對歐盟提供軍事和財政支援給烏克蘭抵抗俄羅斯全面入侵抱持懷疑態度，另類選擇黨甚至徹底反對運交武器給烏克蘭。