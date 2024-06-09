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歐洲議會選舉步入尾聲 預測右翼勢力將增強

中央社／ 布魯塞爾9日綜合外電報導

包括法國和德國在內的21個歐盟國家選民將於今天投票，為這場為期4天的歐洲議會（European Parliament）選舉劃下句點，預期歐洲議會更加右傾，民族主義疑歐論者成員數量將增加。

路透社報導，這次選舉將影響擁有4.5億公民的歐盟如何應對敵對的俄羅斯、來自中國和美國日益激烈的工業競爭、氣候變遷和移民等挑戰。

歐洲議會選舉6日從荷蘭開跑，部分國家於7、8日陸續展開投票，法國、德國、波蘭和西班牙等大部分歐盟國家則於今天進行投票，義大利今天也展開第2天投票。

歐洲議會表示，將在歐洲中部時間晚間8時30分（台北時間10日凌晨2時30分）左右發布歐盟出口民調，然後在晚間11時，義大利舉行最終歐盟投票後發布初步結果。

民調預測，親歐自由派和綠黨（Greens）將失去席位，中間偏右和中間偏左政黨享有的多數優勢也會收窄，並使推動歐盟新法或加強歐洲整合的努力變得更加複雜。

許多選民受到生活成本危機的打擊，對移民和綠色轉型的成本感到擔憂，並對包括俄烏戰爭在內的地緣政治緊張情勢日益升高感到不安。

強硬派和極右翼政黨大加利用這種不安情緒，為選民提供主流之外的另一種選擇。

歐盟限制二氧化碳排放政策成本高昂，歐洲綠黨面臨處境困難的家庭、農民和工業界強烈反對聲浪，看來恐成為最大輸家之一。

有鑑於瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National, RN）將在法國擊敗法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的中間派復興黨（Renaissance），民調預測歐洲議會自由派黨團復興歐洲（Renew Europe）情況也很嚴峻。

投票 歐盟 法國

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