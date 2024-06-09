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陸要求菲律賓提前通知仁愛暗沙運補任務 菲怒斥「荒唐無稽」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國大陸要求菲律賓執行仁愛暗沙運補任務前，先行通知，對此菲律賓國安顧問怒斥「荒唐無稽」。圖為菲國軍方提供的圖片，顯示中國2艘氣艇（最左、最右）5月19日在仁愛暗沙海域，靠近菲國補給船（左2、右2）。法新社
中國大陸要求菲律賓執行仁愛暗沙運補任務前，先行通知，對此菲律賓國安顧問怒斥「荒唐無稽」。圖為菲國軍方提供的圖片，顯示中國2艘氣艇（最左、最右）5月19日在仁愛暗沙海域，靠近菲國補給船（左2、右2）。法新社

彭博資訊報導，中國外交部日前提出菲律賓海警船通行仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）需事前通知，對此菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）8日晚間發聲明，怒斥北京要求「荒唐、無稽且令人無法接受」，強調執行補給任務沒有義務尋求任何國家同意。

中國外交部發言人毛寧7日針對中菲南海爭議表示，菲律賓政府倘若要運送補給物資到仁愛暗沙，或者撤離布署該海域的軍事人員，應該要提前通知北京。

對此，菲律賓國家安全顧問安約聲明回覆，行動範圍在菲律賓所有領海與專屬經濟海域，「菲律賓不會被外國干預或恐嚇」。

安約提到，中國海警5月19日對菲律賓撤離一名生病士兵的任務採取「攻擊行動」，稱其「野蠻、不人道」，已經違反國際海事法，且侵犯基本人權。

另外，最近有報導指出，中國軍隊涉嫌搶奪菲律賓軍隊送往仁愛暗沙登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）的食品和醫療用品。

安約重申，菲國對於兩國對話及和平談判保持開放態度，但補充談判「必須建立在相互尊重和遵守國際法的基礎」。

北京 外交部 菲律賓

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