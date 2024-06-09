第3波垃圾氣球來了！北韓報復脫北者組織行動再度發射 首爾附近數十個
韓聯社報導，南韓民間團體7日起連續兩日朝北韓發射裝有反朝鮮文宣的大型氣球，北韓不甘示弱，於8日第3度發動垃圾氣球作為報復，首爾市中心、仁川和京畿道周邊上空出現數十顆大型氣球。
首爾市政府證實，截至當地時間9日早上8時前，他們接獲30起北韓垃圾氣球通報，京畿道和首爾以西的仁川等不同地區亦出現垃圾氣球。
韓媒YTN報導，從8日晚間到9日，約330個氣球，而現場民眾指出最新一波「垃圾氣球」多數放有一疊紙，但暫時還不清楚寫有什麼內容。
當局呼籲民眾發現氣球時切勿觸摸，應立即通報附近軍警；南韓國防部也下令全軍嚴陣以待。
北韓自5月底首度朝南韓發射垃圾和糞便氣球，6月1日展開第2波攻擊，截至上周總計發射近1000個垃圾氣球。
不久前，平壤當局才表示6月2日以後會收手，但警告南韓若再有空飄氣球進入北韓，將立刻「百倍奉還」。儘管如此，脫北者組織在7日和8日持續向北韓投放氣球，因此北韓8日行動應是對脫北者組織的回應。
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