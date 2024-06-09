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海地臨時總理康尼爾氣喘發作住院 情況穩定

中央社／ 太子港8日綜合外電報導

海地媒體今天報導，海地新任臨時總理康尼爾（Garry Conille）因氣喘發作住院，目前情況穩定。

路透社和法新社報導，新聞媒體「海地公報」（Gazette Haiti）和「新聞人報」（Le Nouvelliste）報導，一週多前上任、現年58歲的康尼爾因呼吸問題緊急被送往醫院，但沒有提供更多細節。

根據本地電台Radio Metronome，康尼爾的病情穩定。康尼爾的代表沒有立即回應置評請求。

路透社的照片顯示，首都太子港郊區一家醫院外有數輛救護車和好幾名警察，據報康尼爾正在醫院接受治療。

康尼爾是一名訓練有素的醫生，2011年至2012年曾短暫出任海地總理，接著在聯合國兒童基金會（UNICEF）擔任拉丁美洲和加勒比區域主任。

5月29日，海地過渡委員會任命康尼爾為臨時總理，負責讓國家恢復穩定，並從暴力團體手中奪回控制權。

在海地領導層發生一連串危機後，過渡委員會的目標是按照海地憲法規定，在2026年2月7日之前舉行選舉。

氣喘 海地

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