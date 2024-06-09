快訊

援軍明日到達 蔣中正最後電文成了大陸抗戰電影片名

黃嘉千獲保護令！被法院認定家暴事實 夏克立回應了

高雄短裙妹超商內遭襲胸性騷 引3國籍5老外混架掛彩

葉門叛軍持續飛彈攻擊 亞丁灣貨輪起火已控制

中央社／ 開羅8日綜合外電報導
英國海事安全公司安布雷今天表示，1艘懸掛加勒比海島國安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）國旗的貨輪在葉門亞丁東南83海里處遭飛彈擊中，火勢受控制無人員傷亡。圖為示意圖。(美聯社)
英國海事安全公司安布雷今天表示，1艘懸掛加勒比海島國安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）國旗的貨輪在葉門亞丁東南83海里處遭飛彈擊中，火勢受控制無人員傷亡。圖為示意圖。(美聯社)

英國海事安全公司安布雷今天表示，1艘懸掛加勒比海島國安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）國旗的貨輪在葉門亞丁東南83海里處遭飛彈擊中，火勢受控制無人員傷亡。

路透社報導，此前，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，他們曾收到1艘船船長的通報，說葉門亞丁（Aden）東南約80海里處發生事件。

控制葉門人口最多地區並與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi），近幾個月以來一直在沿海襲擊船隻，稱他們以此聲援在加薩（Gaza）與以色列作戰的巴勒斯坦人。

安布雷（Ambrey）在諮詢通報中表示：「這艘船當時正以8.2節的速度沿亞丁灣向西南航行，船隻前段遭1枚飛彈擊中。有爆出火勢但已被撲滅。」

「有看到第2枚飛彈但沒有擊中這艘船。事件發生期間，附近小船上的人員向這艘貨輪開火。」

安布雷說，這艘船改變了航向，加快了航速，並補充說「沒有人員傷亡報告」。

葉門叛軍「青年運動」在曼德海峽（Bab al-MandabStrait）與亞丁灣（Gulf of Aden）以無人機和飛彈進行攻擊，迫使船運商去年11月起必須繞行非洲南部，航行距離大增且成本更高。

葉門 運動 飛彈

延伸閱讀

報復英美空襲！葉門青年運動宣稱發射飛彈 攻擊美軍「艾森豪號」航艦

香格里拉對話開幕 中防長批美在菲部署飛彈

美軍分析證實 俄羅斯在烏克蘭戰爭使用北韓飛彈

譴責北韓連射10枚飛彈！美印太司令部呼籲「回歸外交對話」

相關新聞

「氣球宣傳戰」升溫 北韓空飄新一輪垃圾氣球

南韓軍方表示，北韓今天又向南韓空飄新一輪裝滿垃圾穢物的氣球。此前韓國公民團體說，他們已向北韓送出氣球，氣球內裝有反金正恩...

美法元首發表聯合聲明 拜登重申印太自由航行

法國總統馬克宏與正進行國是訪問的美國總統拜登今天發表聯合聲明。兩國在俄烏、中東、經濟議題上打團結牌，強調共同價值；拜登更...

葉門叛軍持續飛彈攻擊 亞丁灣貨輪起火已控制

英國海事安全公司安布雷今天表示，1艘懸掛加勒比海島國安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）國旗的貨輪在...

厄警闖墨使館逮人 厄瓜多高等法院：合法

厄瓜多高等法院昨天推翻先前的裁定，改認定安全部隊4月5日突襲墨西哥大使館，帶走使館內因貪污而遭通緝的前副總統葛拉斯（Jo...

阻陸登釣魚台 日擬造海上巨艦

日本放送協會（NHK）與讀賣新聞七、八日引述日本政府相關人士報導，為加強應對在釣魚台列嶼（尖閣諸島）周邊屢屢「侵入」該列...

丹麥總理街頭遇襲 凶嫌當場被逮

丹麥總理佛瑞德里克森（下稱總理）七日晚間在首都哥本哈根遭一名卅九歲男子襲擊，其辦公室向法新社說，她已到醫院檢查，除受到輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。