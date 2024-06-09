葉門叛軍持續飛彈攻擊 亞丁灣貨輪起火已控制

英國海事安全公司安布雷今天表示，1艘懸掛加勒比海島國安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）國旗的貨輪在葉門亞丁東南83海里處遭飛彈擊中，火勢受控制無人員傷亡。

路透社報導，此前，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，他們曾收到1艘船船長的通報，說葉門亞丁（Aden）東南約80海里處發生事件。

控制葉門人口最多地區並與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi），近幾個月以來一直在沿海襲擊船隻，稱他們以此聲援在加薩（Gaza）與以色列作戰的巴勒斯坦人。

安布雷（Ambrey）在諮詢通報中表示：「這艘船當時正以8.2節的速度沿亞丁灣向西南航行，船隻前段遭1枚飛彈擊中。有爆出火勢但已被撲滅。」

「有看到第2枚飛彈但沒有擊中這艘船。事件發生期間，附近小船上的人員向這艘貨輪開火。」

安布雷說，這艘船改變了航向，加快了航速，並補充說「沒有人員傷亡報告」。

葉門叛軍「青年運動」在曼德海峽（Bab al-MandabStrait）與亞丁灣（Gulf of Aden）以無人機和飛彈進行攻擊，迫使船運商去年11月起必須繞行非洲南部，航行距離大增且成本更高。