厄警闖墨使館逮人 厄瓜多高等法院：合法
厄瓜多高等法院昨天推翻先前的裁定，改認定安全部隊4月5日突襲墨西哥大使館，帶走使館內因貪污而遭通緝的前副總統葛拉斯（Jorge Glas）為「合法」且為「非恣意」的行為。
法新社報導，厄瓜多高等法院同時駁回葛拉斯提出的釋放上訴，意味著他將繼續留在西南部港都瓜亞基爾（Guayaquil）戒備最森嚴的監獄之中，而當地最惡名昭彰的莫過於暴力監獄暴動和毒品相關幫派暴力。
葛拉斯因2013年至2017年任職期間涉貪而遭通緝，去年12月躲進位於厄瓜多首都基多（Quito）的墨西哥大使館接受庇護。針對厄瓜多安全部隊今年4月5日闖入使館逮人，高等法院昨晚表示，「經證實，這場拘留行動是合法、正當且是非恣意的」行為。
這場罕見入侵使館逮人舉動造成厄瓜多和墨西哥外交關係決裂，兩國都將此案提交給聯合國支持的國際法院（International Court of Justice）。
多個拉美國家、西班牙、歐洲聯盟、美國和聯合國秘書長都發聲譴責，說厄瓜多硬闖使館之舉違反1961年規範國際關係的「維也納公約」（ViennaConvention）。
然而，厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）替這場逮人行動辯護，說葛拉斯有潛逃風險，因此有必要闖入使館逮人。
葛拉斯於遭捕後不久送醫，據官員說是54歲的葛拉斯絕食，而葛拉斯盟友則說他企圖自殺。經治療後，葛拉斯已返回監獄，並在獄中向國際社會「求救」。
這位前副總統先前就因貪腐服了5年刑期，並於2022年11月獲釋。
他現又面臨新的貪腐指控，新指控的逮捕令也已於今年1月核發。
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