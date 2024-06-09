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「氣球宣傳戰」升溫 北韓空飄新一輪垃圾氣球

中央社／ 首爾8日綜合外電報導
裝有穢物、垃圾的北韓空飄氣球。（路透）
裝有穢物、垃圾的北韓空飄氣球。（路透）

南韓軍方表示，北韓今天又向南韓空飄新一輪裝滿垃圾穢物的氣球。此前韓國公民團體說，他們已向北韓送出氣球，氣球內裝有反金正恩的傳單。

法新社報導，就在上述消息宣布的數個小時前，首爾軍方表示，隨著「氣球宣傳戰」升溫，他們正維持戒備，準備應對新一輪的穢物氣球。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）發布聲明稱，「北韓再次向韓國空飄（疑似）攜帶垃圾的氣球」，建議民眾一旦發現任何氣球，應向當局通報，並避免觸摸氣球。

北韓上週分2波向南韓空飄數百顆裝有垃圾穢物的氣球，並稱此舉是針對反平壤宣傳氣球的報復。

平壤原本宣稱本月2日就會停止飄送氣球，但數天後，南韓的「自由北韓鬥士」（Fighters for Free

North Korea，FFNK）組織表示，已發送10個氣球，裡面裝有內含南韓流行音樂的隨身碟和反金正恩統治傳單。

另一個由脫北者組成的組織也稱，昨天已發出10個氣球，內有100台收音機、20萬份反平壤傳單，以及內含韓國總統尹錫悅談話的隨身碟。

北韓 南韓 平壤

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