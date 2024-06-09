視訊烏克蘭前總統 英外相卡麥隆遭詐上當

英國廣播公司（BBC）七日報導，英國外交部發言人說，外交大臣、前英國首相卡麥隆前幾天遭惡搞，有人來電假冒烏克蘭前總統波洛申科，害他信以為真。雙方短暫視訊通話，直到卡麥隆驚覺不對勁後才急忙掛斷。

該發言人還說，雙方也互傳一些簡訊。視訊時對方「似乎顯然」是波洛申科，但當假波洛申科開始詢問其他英國官員聯絡方式時，卡麥隆才起疑，隨即結束通話。

英國外交部已著手調查，並確認這是騙局，為防止外相的訊息遭歪曲利用，並確保別人意識到此一風險，故決定予以公開。但該部並未透露這通惡作劇電話的幕後黑手，以及為何能直接聯絡卡麥隆。

這並非卡麥隆首次接到惡作劇電話。他二○一五年擔任首相時，就曾接到冒充英國資通領域的情報安全機關政府通訊總部（GCHQ）電話，但在他發現是騙局後，就立刻結束通話，並聲稱未因此洩漏任何機敏情資。這起事件也促使英國首相府檢討安全措施。