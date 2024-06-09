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視訊烏克蘭前總統 英外相卡麥隆遭詐上當

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
英國外交大臣卡麥隆最近遭到惡作劇，與一名假冒烏克蘭前總統波羅申科的男子聊視訊。法新社
英國外交大臣卡麥隆最近遭到惡作劇，與一名假冒烏克蘭前總統波羅申科的男子聊視訊。法新社

英國廣播公司（BBC）七日報導，英國外交部發言人說，外交大臣、前英國首相卡麥隆前幾天遭惡搞，有人來電假冒烏克蘭前總統波洛申科，害他信以為真。雙方短暫視訊通話，直到卡麥隆驚覺不對勁後才急忙掛斷。

該發言人還說，雙方也互傳一些簡訊。視訊時對方「似乎顯然」是波洛申科，但當假波洛申科開始詢問其他英國官員聯絡方式時，卡麥隆才起疑，隨即結束通話。

英國外交部已著手調查，並確認這是騙局，為防止外相的訊息遭歪曲利用，並確保別人意識到此一風險，故決定予以公開。但該部並未透露這通惡作劇電話的幕後黑手，以及為何能直接聯絡卡麥隆。

這並非卡麥隆首次接到惡作劇電話。他二○一五年擔任首相時，就曾接到冒充英國資通領域的情報安全機關政府通訊總部（GCHQ）電話，但在他發現是騙局後，就立刻結束通話，並聲稱未因此洩漏任何機敏情資。這起事件也促使英國首相府檢討安全措施。

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幾十年來，民粹主義者一直在崛起。而這跟世界民主的發展不順也有著直接的關系。應該承認，民主國家二十多年來在處理反恐、阿富汗的重建等問題犯下不少錯誤，同時，又無法預先有效地防止俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，造成了由於戰爭給世界經濟特別是歐洲的經濟帶來極大的負面影響，國際難民的激增，歐盟一些國家的通貨膨脹，公民部分的貧困化，這些都大大助長了民粹主義的發展。當代民粹主義已在大多數歐洲社會扎根，並漸漸地在改變西方民主的基礎。

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