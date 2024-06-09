阻陸登釣魚台 日擬造海上巨艦

日本放送協會（NHK）與讀賣新聞七、八日引述日本政府相關人士報導，為加強應對在釣魚台列嶼（尖閣諸島）周邊屢屢「侵入」該列嶼領海的中國大陸公務船，日本海上保安廳（海保）計畫打造該廳最大的多用途海巡艦，作為能搭載三架直升機和數十艘高速橡皮艇的「海上基地」。

這艘巨艦旨在防止中方人員登島，若發生「台灣有事」及天災等情況，也可用於毗鄰台灣的日本沖繩縣先島諸島（包括宮古島等宮古列島及石垣島等八重山列島）居民避難。據造艦計畫原案，新艦全長約兩百公尺、總噸位三萬噸，比海保現役最大的六五○○噸巡邏船還大三至四倍。

該艦還能指揮管制海保其他巡邏船，並儲存食糧，在執行任務時充當海上基地。其艦上的高性能橡皮小艇，旨在因應海保巡邏船執行警備任務時，己方船隻數量較對方少的劣勢。該艦最多能容納一五○○人，並考慮設置搬運貨櫃的空間。

前述相關人士說，中方人、船若發現海保「船多勢眾」而自認很難登上釣魚台列嶼，那嚇阻力就很大。

海保在其去年度預算編列數千萬日圓，委託民間企業就該艦基本構造進行開始設計前的調查，三月收到該調查報告。目前以五年後的二○二九年實用化為目標，共建兩艘。海保對前述報導則不予置評。海保將在其明年度概算要求中編列相關經費。