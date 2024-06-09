丹麥總理街頭遇襲 凶嫌當場被逮

丹麥總理佛瑞德里克森（下稱總理）七日晚間在首都哥本哈根遭一名卅九歲男子襲擊，其辦公室向法新社說，她已到醫院檢查，除受到輕微的揮鞭式頸部創傷外並無大礙，但將取消八日行程。有目擊者向丹麥媒體BT指稱嫌犯身材高瘦，朝總理走去用力推其肩膀，使她倒向一邊，但未倒地。

英國廣播公司（BBC）、金融時報、紐約時報和路透報導，事發在市中心的庫爾特維特廣場。總理辦公室說，她安然無恙，但對遇襲感到震驚。凶嫌動機則尚不明，警方說嫌犯已被捕，並正展開調查，目前不認為具政治動機。

有兩名目擊者聲稱，嫌犯一度逃跑，但很快被壓制，總理隨後暫待在附近咖啡店。還有目擊者說，她在維安人員戒護下離開，能自己步行而且無明顯外傷。丹麥媒體「號外新聞」也引述目擊者報導，凶嫌被壓制後，似被維安人員用膝蓋抵住背部，不知所措、一臉木然地躺在地上。八日下午哥本哈根市法院開他的審前羈押聽證。

歐洲政治人物頻傳遇襲，或與歐洲議會議員選戰有關。斯洛伐克總理費佐五月才遭人近距離連開數槍，一度命危，所幸在漫長手術後生還。他五日說，涉案槍手是「斯洛伐克反對派煽動邪惡與政治仇恨的使者」。德國社民黨籍歐洲議會議員埃克五月張貼歐盟選舉海報時，也遭四人毆打，更早時還有兩位德國綠黨人士在選舉造勢時遇襲，另有一位德國政治人物座車在德東遭示威者包圍。

歐洲議會正改選議員，各會員國選民分別在六日至九日間投票，丹麥是九日。四十六歲的佛瑞德里克森二○一九年成為丹麥史上最年輕總理。去年她被視為接替北約組織祕書長史托騰柏格的熱門人選，但未獲美國總統拜登支持。

歐盟理事會主席米歇爾、歐洲議會議長梅特索拉，歐盟執委會主席范德賴恩及法國總統馬克宏均譴責暴行。馬克宏二○二一年六月與民眾握手時，曾遭一名男子甩巴掌。