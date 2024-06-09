荷艦東海巡邏 遇陸軍機盤旋逼近

路透報導，荷蘭國防部七日表示，中國大陸空軍戰機在東海環繞一艘荷蘭巡防艦，並接近一架荷蘭的直升機，此舉造成潛在的不安全情況。荷蘭國防部稱，該事件發生在國際空域。

荷蘭國防部在一份聲明中表示，荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號七日在東海巡邏，支援聯合國對北韓的制裁，當時有兩架共軍戰鬥機多次盤旋。隨後，該艦的直升機被兩架中國戰鬥機和一架直升機逼近。

卓普號日前才穿越南海和台灣海峽。荷蘭皇家海軍發言人稱：「在南海和台海的航行期間一切順利」。據荷蘭廣播聯盟報導指出，該航線的航行反映出荷蘭政策的顯著變化：二○二一年的時候，荷蘭軍艦仍避開台灣海峽，理由是荷蘭不應不必要地挑釁中國。

報導稱，「卓普」號目前正巡訪亞洲盟國的多個港口。五月底從越南出發後，該艦正在前往韓國的途中，並將於近日停靠韓國。之後，它還將在日本停留，然後赴夏威夷參加六月廿六日舉行的大規模多國聯合軍演。

據了解，該艦目前是荷蘭海軍的最強戰艦，取名為七省級，寓意就是荷蘭獨立初期的七個省。該艦全長一百四十四米，滿載排水量超過六千噸，續航距離四千海里。

該級艦過去多次擔任北約和歐盟的海上巡航任務輪值旗艦，搭載了一座奧托布雷達一二七毫米艦炮，十挺近防機槍，五座八單元Mk41垂直發射系統，八發魚叉反艦飛彈，二具雙聯裝Mk32型水面船艦魚雷管。另外還搭載有較為先進的電子戰系統，一架艦載直升機。

大陸外交部發言人毛寧六月三日就「卓普」號穿越台灣海峽一事曾回應，中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行權利，但堅決反對以航行自由為名危害中國主權和安全。亞太地區是和平發展的高地，希望域外國家多做有利於維護地區和平穩定的事，不要挑釁滋事，不要給地區和平穩定製造麻煩。