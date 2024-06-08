馬克宏凱旋門歡迎拜登國是訪問 兩人將討論俄烏戰爭、以巴衝突

幾十年來，民粹主義者一直在崛起。而這跟世界民主的發展不順也有著直接的關系。應該承認，民主國家二十多年來在處理反恐、阿富汗的重建等問題犯下不少錯誤，同時，又無法預先有效地防止俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，造成了由於戰爭給世界經濟特別是歐洲的經濟帶來極大的負面影響，國際難民的激增，歐盟一些國家的通貨膨脹，公民部分的貧困化，這些都大大助長了民粹主義的發展。當代民粹主義已在大多數歐洲社會扎根，並漸漸地在改變西方民主的基礎。

2024-06-08 21:52