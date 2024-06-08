丹麥總理當街被毆！咖啡廳員工還原經過 39歲男嫌出庭受審

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）昨晚在首都哥本哈根市中心遭到一名男子毆打，警方表示這名39歲男嫌今天出庭接受預審。

丹麥社會民主黨（Social Democratic Party）黨魁佛瑞德里克森自2019年起擔任該國總理，她的辦公室昨天發表聲明指出，總理在哥本哈根（Copenhagen）庫爾特維特廣場（Kultorvet）遭一名男子毆打而受到驚嚇。

一名咖啡廳店員看到佛瑞德里克森由維安人員護送離去，他告訴路透社，她遇襲後還能步行離開，似乎沒有外傷。

丹麥警方表示，這名男子約於當地時間下午1時（台灣時間8日晚間7時）在哥本哈根市法院（Copenhagen City Court）出庭受審，但婉拒透露更多細節。

至於這名男嫌的犯案動機為何，或他當時是否攜械，丹麥警方與總理辦公室皆未談及。

佛瑞德里克森是在歐洲議會（European Parliament）選舉期間遭到攻擊，丹麥民眾明天將投票選出該議會議員。

數名歐洲聯盟（EU）領袖發聲譴責佛瑞德里克森遇襲一事。僅約3週前，斯洛伐克總理費佐（RobertFico）才遇刺而身受重傷；德國3名政治人物上個月也在歐洲議會和地方選舉前夕遇襲，而本週稍早又發生更多起攻擊事件。