美智庫：越南加速南海造島 近半年增280公頃陸地
美國智庫研究人員今天指出，越南一直在南海加強疏浚和填土作業，從去年底以來創造出大約280公頃的新陸地，幾乎跟2023年前11個月及2022全年的總和一樣多。
華府智庫亞洲海事透明倡議組織（Asia MaritimeTransparency Initiative）的新報告寫道，從2023年11月該智庫發布上一份報告以來，越南已造出692英畝（約280公頃）新陸地，而2023年前11個月增加404英畝，2022年則新增347英畝。
中國自從2013年至今一直在南海島礁進行人工造島，且聲稱對南海大部分區域都擁有主權，其中包括越南造島的海域。
南海每一年的航運貿易總額超過3兆美元（約新台幣97兆元），中國、汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南等國則對於部分或全部南沙群島提出有所重疊的主權聲索。
這些造島活動引起各界擔憂，南海區域正成為衝突一觸即發之地，可能對全球事務產生嚴重後果。
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