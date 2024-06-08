快訊

台東神秘「506」號大樓竟是台灣最重要連外網絡機房？知情人曝選址考量

建燃氣電廠輔助綠能轉型 德國獲歐盟非正式核准

中央社／ 柏林7日綜合外電報導
圖為柏林的燃氣發電廠。美聯社
圖為柏林的燃氣發電廠。美聯社

路透社引述熟悉相關談判的人士披露，德國已獲歐盟非正式核准，得以撥款數十億歐元興建燃氣發電，以便不穩定的再生能源發電不足時能穩定供電。

德國政府與相關企業的消息人士透露，與歐盟負責競業事務當局達成的原則性協議，內容包含國家支持公共事業的10百萬瓩（10GW）項目，不過一些細節仍待未來幾週敲定。

消息人士還說，德國政府達成的協議包含一系列條款，這些條款將隨「國家發電廠策略」長期計畫發展而調整，柏林當局預計7日會收到歐盟說明這項非正式協議的文件。

德國正朝再生能源轉型，除已停用核能外，也正逐步淘汰燃煤發電廠，但希望在過程中透過國家的力量支持穩定供電的燃氣發電廠，以因應用電需求尖峰及風力、太陽能發電離峰時無法穩定供電的狀況。

德國政府之前表示，新設燃氣發電廠也須能以綠氫運作，但過渡到綠氫可能介於2035年至2040年。

德國經濟部並未證實相關消息，僅表示跟歐盟談判已取得良好進展；歐盟執委會（EuropeanCommission）表示，正與德國當局展開密切和建設性討論，但不方便進一步透露其他細節或時間點。

德國當局計劃向萊茵集團RWE、EnBW電力控股集團與Uniper能源公司等公共事業體招標，興建並運營燃氣發電廠。另設計反向拍賣授予合約給同意接受最低補貼的公司。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）6日表示，經與歐盟長期談判後，已快談成一項協議，目前癥結點包含這些燃氣發電廠轉換成氫能發電廠過程中的不確定性因素。

德國今年2月公布發電廠策略在今年2月公布。德國3黨聯合內閣終就建立新發電廠達成共識，規劃10GW的潔淨發電目標。相關策略除持續擴大再生能源及電力網路外，也強調電力系統的脫碳與供應安全仍仰賴現代化、高彈性及氣候友善的發電廠。

再生能源 德國 歐盟

延伸閱讀

發生什麼變化？歐洲議會選舉「AI假訊息陰雲不散」專家揭最終目標

歐盟：烏克蘭與摩爾多瓦準備啟動入盟談判

台積電德國設廠 學者：當地反移民風氣不利徵才

香港人的「30+5」…在德港人發起燭光集會活動 紀念六四民運35周年

相關新聞

英外相卡麥隆上當！與「烏克蘭前總統」聊視訊 驚覺被惡整

英國外交部表示，外交大臣卡麥隆（David Cameron）最近遭到惡作劇，有人來電假冒烏克蘭前總統波羅申科（Petro...

建燃氣電廠輔助綠能轉型 德國獲歐盟非正式核准

路透社引述熟悉相關談判的人士披露，德國已獲歐盟非正式核准，得以撥款數十億歐元興建燃氣發電，以便不穩定的再生能源發電不足時...

稱美中關係恢復「某種正常狀態」 美駐陸大使：仍需保持溝通

美國駐中大使伯恩斯6日表示，美中關係恢復了「某種正常狀態」，但仍需要保持溝通，來管控這一長期的戰略競爭關係

岸田文雄恐被逼宮？日本自民黨地方選戰連敗 黨內出現「雜音」

日本執政黨自民黨接連在地方選舉中敗北，執政聯盟的自民黨與公明黨對接下來將舉行的沖繩縣議員及東京都知事選戰備感危機，甚至連...

發生什麼變化？歐洲議會選舉「AI假訊息陰雲不散」專家揭最終目標

歐洲議會選舉於6月6日開始。這是一次重大的民主活動，但也可能因網絡虛假訊息而蒙上陰影。

東京都知事「參選爆炸」逾30人角逐 小池慎尋合適宣布時機

日本今年東京都知事選舉已知可能出現逾30人角逐的「參選爆炸」，原本有意提前宣布挑戰第3任的現任知事小池百合子，受到強力挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。