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水產養殖成糧食供應要角 產量首度超越野生漁業

中央社／ 哥斯大黎加聖約瑟7日綜合外電報導

根據聯合國糧農組織（FAO）今天公布的報告，水產養殖在滿足全球糧食需求方面扮演愈來愈重要的角色，產量首次超過野生（捕撈）漁業。

法新社報導，聯合國糧農組織表示，在全球對水產食品的需求預計將持續成長情況下，增進永續生產對確保健康飲食至關重要。

根據報告，2022年水產養殖產量為9440萬公噸，占總產量的51%，其中57%供人類消費。

這項報告是在專家齊聚哥斯大黎加參與有關海洋保育的會談時發布。報告說：「人們日益體認到水生系統對於糧食和營養安全至關重要。」

報告還說：「由於極具多樣性以及提供生態系統服務和維持健康飲食的能力，水產食品系統代表一種可行且有效的解決方案，為改善全球糧食安全和營養提供更多機會。」

報告指出，野生漁業產量數十年來大致維持不變，水產養殖則是自2020年以來成長6.6%。

報告也說，野生漁業資源的永續性仍然令人擔憂；生物永續水準內捕撈的海洋族群比例在2021年降至62.3%，比2019年下降2.3個百分點，「必須採取緊急行動加速漁業資源保護和重建」。

報告還說，世界人口預計到了2030年將達到85億人，「為不斷增長的人口提供充足的食物、營養和生計需要大量投資」。

報告說「水產養殖可以扮演重要角色，尤其是在非洲，其巨大潛力有待實現」，並指出世界上超過4成人口負擔不起健康飲食。

各國代表、科學家和國際專家這兩天在哥斯大黎加首都聖約瑟（San Jose）參與會談，為2025年在法國舉行的第3屆聯合國海洋大會（UN Ocean Conference）做準備。

哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）說，如果世界各國不採取行動保護海洋，「我們這一代人將會奪走人類的未來」。

健康飲食 永續 聯合國

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