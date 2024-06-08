東京都知事「參選爆炸」逾30人角逐 小池慎尋合適宣布時機

日本今年東京都知事選舉已知可能出現逾30人角逐的「參選爆炸」，原本有意提前宣布挑戰第3任的現任知事小池百合子，受到強力挑戰者搶先宣布影響，正慎重尋找合適參選時機。

東京都知事選舉將於6月20日公告、7月7日投開票。根據日媒稍早報導，已知今年超過30人表態有意參選，登記參選人數可能創東京都知事選舉史上新高紀錄。

日本時事通信社報導，儘管距公告登記剩不到兩週時間，但仍未看到有意尋求連任的小池宣布參選。

71歲的小池近日在記者會及都議會例行大會上，都沒有觸及知事選舉，而是強調過去8年政績，這可能是受到56歲立憲民主黨參議員蓮舫「搶先」宣布參選知事影響，從而對何時宣布參選轉趨慎重。

根據日媒過去報導，小池本應在5月29日的都議會例行大會上宣布尋求挑戰第3任，不過，就在宣布前兩天，蓮舫以強力挑戰者之姿先行宣布參選，迫使小池改變選戰策略。

面對蓮舫提出「將小池都政歸零」的訴求，小池則主打自己過去8年任期施政成果。

小池6月4日在議會表示，「在164項政策與目標中，有約140項取得良好成果，排除受疫情影響的項目，都取得顯著成果」。

有關小池針對選戰的宣傳重點，東京都政府相關人士透露，「高中實質免學費能抓住選民的心，所以屆時應該會以類似實際政績為主進行訴求」。

自民黨因為黨內派閥的「小金庫」問題陷入困境，蓮舫正就小池與自民黨間的合作關係進行選戰牽制，因此，小池如何處理跟自民黨間的關係，將成為東京都知事選戰重點之一。

至於跟自民黨在中央聯合執政的公明黨，目前立場也是支持小池連任。

此外，力挺立憲民主黨的日本工會全國連合會（簡稱連合），過去跟小池也在政策面有合作關係，「連合東京」（東京都連合會，由在東京都內工作的逾百萬名勞工組成的工會）4年前曾支持小池連任。

連合對蓮舫與共產黨間深化合作一事抱持警戒，所以存在支持小池的動向。