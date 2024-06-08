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歐盟：烏克蘭與摩爾多瓦準備啟動入盟談判

中央社／ 布魯塞爾/基輔7日綜合外電報導
烏克蘭總理什米哈爾。路透資料照
烏克蘭總理什米哈爾。路透資料照

歐盟執委會今天表示，烏克蘭與摩爾多瓦已達所有必要條件，可正式展開有關加入歐盟的談判。烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）希望能於本月內啟動談判。

路透社報導，負責擴張事務的歐盟執委會（European Commission）發言人皮索內羅（AnaPisonero）說：「我們確認，執委會方面認為兩國已滿足所有步驟。」

她說：「現在將交由成員國決定，由他們來通過談判架構…這一步完成後，歐盟主席國就有權召開跨政府會議，正式展開談判。」

俄羅斯與烏克蘭的戰爭邁入第3年，俄軍正在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）推進，並在東北部的哈爾科夫州（Kharkiv）開闢新戰線。若烏克蘭能在此時與歐盟展開入盟談判，將鼓舞烏方士氣。

什米哈爾在通訊應用程式Telegram上說：「現在期盼歐洲夥伴們邁向下一步，於本月啟動加入歐盟的談判。」

工作小組的專家將討論歐盟執委會的評估，歐盟各國大使也將於下週討論。現有27個成員國必須通過所謂談判架構一致同意展開談判，接下來可能還要花數年才有結果。

歐盟現任輪值主席國比利時與歐盟執委會都急切地希望在本月達成協議，因為比利時的輪值任期只到本月30日為止，隨後匈牙利將於7月1日接手到今年底，而歐盟外交人員預期匈牙利會把整個程序拖到2025年。

匈牙利 歐盟 烏克蘭

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