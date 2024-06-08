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菲控中國阻撓南海醫療後送 北京：不得送建築材料

中央社／ 台北8日電
菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉。中央社資料照
菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉。中央社資料照

針對菲律賓海岸防衛隊7日指控，中國海警阻擋其在南海仁愛暗沙坐灘軍艦撤離一名生病的武裝部隊成員，中國外交部當日回應，要菲方向中方提前通報，並指不得運送建築材料。

中菲在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）對峙持續。菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）表示，儘管事前已告知中方這次行動屬醫療性質，中方船隻仍不斷騷擾菲律賓海岸防衛隊和海軍充氣艇。

塔瑞耶拉在聲明中說：「中國海警這種野蠻不人道的行為在我們的社會不容存在。」

據中國外交部網站消息，中國外交部發言人毛寧7日回應，中方在仁愛暗沙問題上的立場是明確的。如果菲方向中方提前通報，「我們可以允許菲方向坐灘軍艦運送必要生活物資以及撤離相關人員。」

不過，毛寧又說，菲方不得以此為藉口向坐灘軍艦運送建築材料，圖謀永久侵佔仁愛暗沙。

據報導，菲律賓表示這起事件發生在上個月，事涉一名負責守衛擱淺在仁愛暗沙登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）的陸戰隊小隊成員。

外交部 菲律賓 軍艦

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