墨西哥政客再傳血腥遇襲！女議員家門前慘遭武裝男槍殺

墨西哥日前才傳出女市長遭當街槍殺，7日又再發生政客遇襲事件，一名地區議會女議員在家門前遭開槍擊斃，當地警方正在調查案件並追緝兇嫌。

路透報導，提克斯特拉市（Tixtla）議會的公平與性別委員會主席賈爾松（Esmeralda Garzon）7日下午離開住所時，在門前遭到武裝男子殺害。

賈爾松曾在革命制度黨（Institutional Revolutionary Party, PRI）的領導下當選，曾是執政黨的PRI如今和其他反對派團體組成聯盟，反對目前執政的「國家復興運動黨」（MORENA）。

然而，她在6月2日的墨西哥大選中支持「國家復興運動黨」的候選人，在社群媒體發文說「投票，無所畏懼！」

這個選舉季被人權組織稱為墨西哥最血腥的一次，有39位競逐一系列職位的政治候選人遭到暗殺。賈爾松並未參選。