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台灣政府捐贈巴西幣100萬元 援助南大河州洪災

中央社／ 聖保羅7日專電
巴西南大河州豪雨成災，造成數十萬人流離失所。圖為南大河州首府阿雷格里港洪災空拍畫面。路透資料照
巴西南大河州豪雨成災，造成數十萬人流離失所。圖為南大河州首府阿雷格里港洪災空拍畫面。路透資料照

巴西南部南大河州日前發生當地史上最嚴重洪災，造成數十萬人流離失所，駐巴西代表處5日代表台灣政府捐贈巴西幣100萬元（約新台幣606萬元）賑災，展現人道關懷精神。

巴西南大河州（Rio Grande do Sul）自4月底降下破紀錄雨量，引發洪患及土石流大規模崩塌災害，中華民國台灣外交部為善盡國際責任及義務，保障人類安全、發揮人道關懷等普世價值，指揮駐巴西代表處協助巴西賑災，捐贈巴西幣100萬元因應災情需要，即時採購所需物資，協助災民安度非常時期。

駐巴西代表廖志賢5日偕同巴西聯邦眾議院友台小組成員、巴西空軍賑災小組等，共同在巴西首都巴西利亞軍用機場舉行公開捐贈儀式，展現台灣關懷巴西災區居民之熱忱及愛心

廖志賢接受巴西新聞媒體訪問時表示，對本次災情感到難過，台灣期盼透過具體行動向巴西政府及人民展現跨越國界的情誼，貢獻己力，關懷協助南大河州災民度過困境，彰顯台灣與巴西同在之決心。

TV Record、Band News、Rede TV、Jovem Pan等多家巴西電視台均報導台灣善行義舉，援助款項部分用於採購維持生活所需基本食物籃，並由巴西空軍將台灣愛心送往災區，直接交付所需災民，提供即時協助。

另一部分善款將採購大衣、被單及暖爐等禦寒物資，以因應災區逐漸下探之濕冷氣候。

廖志賢表示，台灣政府持續向巴西傳達真摯情誼，響應巴西各界民眾踴躍熱心捐贈物資，相信在巴西各級政府戮力協助下，受災居民能早日重建家園。

巴西 愛心 空軍

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