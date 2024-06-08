澳駐美大使陸克文：台海開戰 如同二戰

路透六日引述六十六歲澳洲前總理、現任澳洲駐美大使陸克文在美國檀香山演說中警告，有關台灣的戰爭，其引發的全球後果及衝擊將和二戰一樣大，根本改變世界的樣貌。

曾兩度擔任澳洲總理的陸克文六日在夏威夷智庫亞太安全研究中心演說中指出，中國大陸國家主席習近平本月將滿七十一歲，在他八十歲前，將很可能想達成兩岸最後的國家統一目標。「若我們忽略中國愈來愈清楚的軍事信號，將很愚蠢，包括其最近的軍演態樣」。

陸克文還說，至於中國是否動手，將端視其對美國嚇阻力的認知。

陸克文並指稱，美國認識到若中國成功併吞台灣，將對美國的可信度造成負面影響，並對美國在全球同盟的可靠感帶來深遠、恐不可逆的效應。

陸克文示警，台灣相關的戰爭將產生經濟成本、國內政治衝擊和不可知的地緣政治後果，這將很可能是自二戰以來，「我們從未見過的程度」。不管該戰爭的結果如何，即美國勝利、中國勝利或兩敗俱傷，戰後的世界很可能淪為與之前截然不同的樣貌。

另外，華盛頓郵報六日刊登陸克文投書，亦摘自其前述演說。他提到，中國在政、軍、經、外交與網路等方面，用灰色地帶策略威嚇台灣，旨在影響台灣民眾心理、態度、行為及政治輿論。對反對統一的台灣領導高層，北京也加強政治攻擊，藉由使對政治無感的一般選民看到台灣的脆弱性，使他們喪失合法性。

陸克文認為，北京在南海及東海的作為，跟其對台的灰色地帶策略有點類似。中國空軍也飛到釣魚台列嶼附近；北京在南海仁愛暗沙（仁愛礁）對菲律賓也有非致命性脅迫舉動。

陸克文強調，北京對整個台灣採取灰色地帶策略的強度拉高，並持續強化以武力奪台所需的軍力，以削弱台灣的嚇阻能力和作戰能力，以及其政治、社會與經濟韌性。

陸克文建議，嚇阻中國，使其不對台灣動武，這是美國及其盟友維持印太地緣政治穩定基石。今後十年需更努力整合嚇阻能力，才能維持和平。