巴西「大沼澤」濕地火災年增近10倍 當地恐面臨極端大旱

巴西中西部「大沼澤」（Pantanal）溼地今年迄今發生的火災數量比去年同期增加近10倍，達到2020年以來最高峰，當地今年恐陷入極端乾旱困境。

路透社報導，巴西國家太空署（National Institute forSpace Research, INPE）衛星資料顯示，截至6月5日，大沼澤發生的火災數量比去年同期增加980%。隨著該區域進入最危險的野火季，這項數據令人憂心。野火季通常於7月開始並在8、9月達到高峰。

當地非政府組織「生命中心研究所」（InstitutoCentro de Vida）的土地情報協調專員修奎洛（ViniciusSilgueiro）表示，就火災熱點而言，這樣的起頭是1998年有紀錄以來最糟糕情況之一。

巴西大沼澤溼地面積約是美國佛羅里達州大沼澤（Everglades）的10倍，是美洲豹、貘、凱門鱷、森蚺及大食蟻獸的棲地。去年底降雨稀少，常見的季節性洪水沒有出現，使該區域更多地方易受火災侵襲。

修奎洛說：「最令人擔憂的是即便在雨季，火災數量依然有所增加。」

修奎洛根據巴西國家氣象研究所（National Instituteof Meteorology, INMET）數據提出警告說，由於雨季雨量比平均值少60%，大沼澤今年恐再面臨嚴重乾旱。