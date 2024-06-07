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大陸在南海對菲律賓「危險操作」 瑞典防長示警：威脅全球安全

中央社／ 馬尼拉7日綜合外電報導
瑞典國防部長強生針對大陸在南海對菲律賓船隻一而再的「危險操作」示警。路透資料照片
瑞典國防部長強生針對大陸在南海對菲律賓船隻一而再的「危險操作」示警。路透資料照片

瑞典國防部長強生針對中國在南海菲律賓船隻一而再的「危險操作」示警，聲稱這類行徑對安全構成威脅、破壞穩定，並且強調有必要「為我們的安全和自由」而做出投資。

美聯社報導，強生（Pal Jonson）昨天晚間在菲律賓首都馬尼拉舉行的瑞典國慶外交接待會上做出以上表示。在此之前，他曾會見菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro），討論拓展軍事交流。菲律賓正將軍事重心從數十年來打擊共產黨和穆斯林分離分子武裝動亂轉移到領土防衛上，並且計劃採購超音速戰鬥機，而瑞典正是可能來源之一。

強生說：「西菲律賓海（West Philippine Sea）和南海一再發生針對菲律賓船隻的危險操作，我對此深表關切。」儘管沒有點名中國，他演說時這番話還是得到台下熱烈掌聲。出席這場活動的來賓包括菲律賓國防和安全官員，以及西方及亞洲外交官。

西菲律賓海是馬尼拉當局對緊鄰菲律賓以西的南海水域的稱呼，菲律賓主張擁有從西岸向外延伸的專屬經濟海域的主權。北京聲稱對幾乎整個南海擁有主權，以其海警、海軍和其他船隻對南海進行嚴密監控。

自從去年以來，中國和菲律賓公務船在兩個存在領土爭端的淺灘進行對抗的情況以驚人的程度突然加劇，雙方船隻甚至發生碰撞情事。

中方使用威力強大水砲而造成菲方船隻受損、海軍人員受傷，導致兩國關係緊張。

強生說：「這些行徑將人命置諸險境，破壞區域穩定和國際法，對區域內外的安全都構成威脅。這些行徑不只威脅你們國家安全，也威脅我們休戚與共的全球安全。」

強生說，儘管瑞典和菲律賓高度重視和平，「我們同時也理解到，得靠實力得到和平」；他並且強調有必要「為我們的安全和自由」而做出投資。

強生指出，菲律賓之外，瑞典也已經與美國、日本、澳洲加強軍事關係。他提到，在俄羅斯於2022年侵略烏克蘭後，瑞典決定一改保持中立的長期政策而加入北大西洋公約組織（NATO）。

他強調，針對歐洲聯盟和其他政府要求克制並且充分尊重根據國際法處理南海議題，「以確保和平解決分歧、減少區域緊張」，瑞典堅定支持這項主張。

強生說，聯合國憲章、聯合國海洋法公約（UNCLOS）和其他旨在保護海上平民的類似國際規範「任何時刻都必須遵守」。

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