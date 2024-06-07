普亭當年仍是臥底特工…拜登專訪疑再度失言 稱「已認識對方逾40年」

美國總統拜登6日接受美國ABC新聞獨家專訪時表示，美國支援烏克蘭的武器不會用於打擊俄羅斯首都莫斯科或克里姆林宮，卻在試圖抨擊普亭總統時疑似失言，稱他「已經認識普亭超過40年了」。

拜登當天出席了諾曼地登陸80週年的紀念儀式，並且接受ABC新聞主播繆爾（David Muir）的一對一訪問。根據福斯新聞與社群媒體流傳的短片，拜登宣稱「我已經認識他超過40年了，他讓我不安40年了」。

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🇺🇲Biden lost the compass once again:



"I have known Putin for over 40 years, he has been bothering me for 40 years. He is a dishonest person. He is a dictator and he has to fight to hold on to his country." pic.twitter.com/eh9p1enzZM — Megatron (@Megatron_ron) 2024年6月6日

根據此前新聞，拜登接著稱普亭「不是一個正人君子，他是一個獨裁者，正在努力確保讓他的國家團結一致，同時保持（對烏克蘭）的攻擊持續」，但隨即重申，美援武器不是要讓烏克蘭打擊莫斯科跟克里姆林宮，只是反擊來自烏國邊境的另一端的俄軍強大火力攻擊。

俄羅斯官媒RT指出，1980年代前期的普亭是一名派駐列寧格勒的蘇聯KGB臥底特工，後期則在東德工作，直到1999年意外獲任命為代理總理之後，才成了國際知名的公眾人物。CNN報導，考慮到普亭40年前在東德擔任KGB特工，拜登明顯誇大了他已經認識對方多久的時間。

另據報導，拜登最近接受「時代」雜誌總編輯與華府採訪主任專訪時，也把普亭跟中國大陸國家主席習近平搞混。