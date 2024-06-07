快訊

顧立雄下令國軍不練刺槍 刺槍術達人揭「格鬥時5優勢」憂恐捨本逐末

「4.5億天價保單」1次付清！被保人是0歲男嬰 業者證實：5歲起年領千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／空拍畫面曝光！日本橫濱中華街「烈火濃煙猛竄」 數棟房屋付之一炬

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本橫濱中華街7日下午發生火警，數棟建築物被燒毀，日媒稱尚不清楚是否有人受傷。照片翻攝：カナロコ
日本橫濱中華街7日下午發生火警，數棟建築物被燒毀，日媒稱尚不清楚是否有人受傷。照片翻攝：カナロコ

日本神奈川縣橫濱市的橫濱中華街7日下午發生火警，數棟建築物被燒毀，消防隊據報仍在進行滅火作業，目前尚不清楚是否有人受傷。

NHK與朝日新聞引述警消說法報導，附近一家商店的職員下午5時20分左右打了119報案，稱位於橫濱市中區山下町的橫濱中華街有「大量的黑煙冒出」，另有通報指「房子著火」。

根據報導，事發地點位於橫濱中華街的建築物密集區，附近還有橫濱關帝廟，有許多人聚集，造成了混亂。消防隊出動了超過50輛消防車進行撲救，但火勢據報仍在燃燒。

根據NHK的採訪直升機在當地時間下午6時左右拍到的現場畫面與網上流傳影像，猛烈火勢不斷從建築物竄出，多棟建築物被燒到只剩下骨架，還有網友在日本職棒橫濱DeNA海灣之星隊主場的橫濱球場拍到黑煙升起，消防員則正撲滅現場附近一棟建築物的火勢。

建築 日本 消防隊 火災

延伸閱讀

對抗極端氣候！宜蘭合作清大推智慧農業 盼超越日本

擺脫日企積習！傳日本2大銀行擬出脫豐田汽車股票 解決交叉持股

來台灣買什麼？她見日遊客手提「3大袋戰利品」 網曝必買清單

40歲大叔多益900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改

相關新聞

影／空拍畫面曝光！日本橫濱中華街「烈火濃煙猛竄」 數棟房屋付之一炬

日本神奈川縣橫濱市的橫濱中華街7日下午發生火警，數棟建築物被燒毀，消防隊據報仍在進行滅火作業，目前尚不清楚是否有人受傷。

普亭當年仍是臥底特工…拜登專訪疑再度失言 稱「已認識對方逾40年」

美國總統拜登6日接受美國ABC新聞獨家專訪時表示，美國支援烏克蘭的武器不會用於打擊俄羅斯首都莫斯科或克里姆林宮，卻在試圖...

爭取在英維安規格遭駁…哈利王子上訴獲准 法官坦言：不是沒有猶豫過

英國哈利王子（Prince Harry）律師今天表示，英國政府決定取消哈利在英國時的警力保護，先前他對此提出法律異議卻遭...

日本出生率創新低 東京都出手「自行研發交友App」引來馬斯克點讚

日本政府2月時表示，必須採取「前所未有的措施」，以處理出生率創歷史新低的問題。商業內幕與朝日新聞報導，東京都為了促進婚姻...

執政至今10年！執政聯盟推選莫迪為多數黨領袖 將第3度出任印度總理

印度剛完成國會下議院選舉，以「印度人民黨」（BJP）為首的執政聯盟今天召開會議，推選現任總理莫迪為多數黨領袖，意味著莫迪...

歐洲議會多達720名議員 他們都負責做些什麼？

歐洲議會有720名議員，他們都負責做些什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。