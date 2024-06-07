爭取在英維安規格遭駁…哈利王子上訴獲准 法官坦言：不是沒有猶豫過
英國哈利王子（Prince Harry）律師今天表示，英國政府決定取消哈利在英國時的警力保護，先前他對此提出法律異議卻遭駁回，如今上訴獲准。
路透社報導，負責維安事務的英國內政部2020年2月決定，查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）的小兒子哈利在英國期間不能自動獲得警力保護人身安全後，哈利對此展開法律行動。
倫敦高等法院今年2月裁定英國內政部的決定合法，駁回哈利的案件，4月又駁回他向上級法院提出異議的聲請。
如今上訴法院表示，將在哈利律師直接聲請後審理他提出異議的案子；律師表示哈利已獲准上訴。
哈利原本和其他高階王室成員一樣擁有高規格的公費維安保護，但他2020年3月卸下王室職務，並與美國籍妻子梅根（Meghan）搬到加州。英國王室與公眾人物保護執行委員會（RAVEC）隨後決定哈利將不再享有與以往相同的保護。
法官雷恩（Peter Lane）先前認為RAVEC有權得出這個結論，並下令哈利負擔內政部在這宗官司的9成合理訴訟費用，但內政部總支出金額未對外公布。
上訴法院法官比恩（David Bean）允許哈利上訴，但坦言「不是沒有猶豫過」，後來認為哈利以RAVEC未遵循既定政策為由提出異議，不無成功希望。
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