快訊

竹縣前女議員被丈夫抓猴！裸下半身律師同床竟稱「小便滴到褲管才脫掉」

國中會考成績揭曉 專家分析基北明星學校落點「這科是關鍵」

蔡阿嘎開除蘿拉用上律師聲明 導演李又宗驚「非常嚴重」推測4原因

中國海警船入釣島海域 日本：首見4船均備疑似機砲

中央社／ 東京7日綜合外電報導

4艘中國海警船今天上午駛入釣魚台列嶼周邊日本政府聲稱的「領海」。日本海上保安本部表示，這次是首度確認4艘海警船均配備著疑為機砲的裝置。

日本放送協會（NHK）報導，日本第11管區海上保安本部表示，4艘中國海警船今天上午8時30分左右駛入釣魚台（日方稱魚釣島）周邊的「鄰接區」，並於上午10時30分左右，相繼駛入釣魚台列嶼南小島的「領海」。

日本稱釣魚台列嶼為尖閣諸島，將周邊海域視為「領海」。

海上保安本部指出，中國海警船若有4艘船隻一起航行的話，通常只有1艘會配備像是機砲的裝備，而這次是首度確認所有船隻均配有此裝備。

海上保安本部當時隨即持續警告中國海警船駛離日本政府聲稱的「領海」。

報導指出，中國海警船幾乎每天在釣魚台列嶼周邊日本聲稱的「領海」外側「鄰接區」航行，連續航行的天數從2023年12月22日至今年6月7日，總共達169天，並持續刷新日本2012年把釣魚台列嶼「國有化」後，最長連續航行天數的紀錄。

NHK 日本 釣魚台

延伸閱讀

直播天后丟丟妹再跳「爆乳開場舞」！吸2.4萬人朝聖擠爆網

來台灣買什麼？她見日遊客手提「3大袋戰利品」 網曝必買清單

40歲大叔多益900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改

迪士尼樂園發聲波趕烏鴉？千代田線是防核彈基地？日本4個有趣的「都市傳說」

相關新聞

曾提倡52斷食法爆紅！英國名醫在希臘小島度假離奇失蹤

由英國營養疾病學醫師莫斯里（Michael Mosley）提出的「5：2斷食法」，席捲全球健康飲食界，但莫斯里近日驚傳在...

回擊北韓糞便氣球！南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

南韓因應北韓近日發射軍事偵察衛星和發放大量垃圾氣球等，4日決定中止兩韓919軍事協議，朝顯半島局勢高度緊張。而南韓公民團...

俄核動力潛艦等4軍艦將訪哈瓦那！古巴：不攜核武器對地區沒威脅

古巴6日表示，俄羅斯海軍4艘艦艇將於下周停靠哈瓦那（Havana），當中包括核動力潛艦喀山號（Kazan），但強調不會攜...

全球首例 人類染H5N2禽流感身亡 世衛：未出現人傳人

出現全球首例人類感染H5N2禽流感病毒死亡病例，世界衛生組織5日表示，死者是墨西哥一名59歲患者，於4月17日發病，出現...

前嫂嫂作證稱杭特車內藏槍毒 尋求連任的拜登頗尷尬

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)非法購槍重罪起訴案開審第四天，檢方6日持續傳喚證人出庭。杭特的嫂嫂海莉...

紀念D-Day80周年 威廉：凱特的祖母曾破解納粹密碼

英國國王查理三世5日出席第二次世界大戰諾曼第登陸（Normandy landings）80周年紀念活動，致詞時呼籲自由國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。