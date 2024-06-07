諾曼第登陸80週年 美102歲老兵旅途中辭世

美國退伍軍人組織「榮譽飛行」表示，102歲的二戰老兵佩西奇蒂原本要到法國參加二戰諾曼第登陸（D-Day）80週年紀念活動，但上週在途中突然不適，之後與世長辭。

法新社報導，「榮譽飛行」（Honor Flight）在臉書（Facebook）發文說，佩西奇蒂（Robert Persichitti）與監護人一起飛往海外，並搭船南下到法國，途中突然不適；「榮譽飛行」未說明佩西奇蒂不適的原因。

有關單位以直升機將人送到德國醫院不久後，佩西奇蒂在5月31日過世。

佩西奇蒂2020年入選紐約州參議會退伍軍人名人堂，根據生平簡介，他在二次世界大戰期間於海軍服役，在美國指揮艦艾多拉多號（USS Eldorado）上擔任無線電通信士。

約有180名倖存的盟軍退伍軍人今天出席諾曼第登陸80週年紀念活動，年齡都將近或超過100歲。