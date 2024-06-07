F-35A戰機迫降 日自衛隊：飛機電腦故障

日本航空自衛隊2架F-35A戰鬥機6月3日迫降青森機場，航空幕僚長（相當於空軍參謀長）內倉浩昭表示，迫降原因為「飛機搭載的電腦系統部分發生故障」所致。

航空自衛隊三澤基地（位於青森縣三澤市）2架F-35A戰機本月3日上午在訓練途中，緊急降落位在青森市的青森機場。2名飛行員均未在事故中受傷。

日本富士新聞網（FNN）引述三澤基地指出，當時其中一架F-35A戰機迫降原因為「飛機發生故障」，另一架伴飛的F-35A則是「為確保飛安」而跟著緊急降落。

內倉6日在記者會對外說明表示，機上搭載的電腦系統發生故障，還說「目前認為是飛機固有的問題」。

此外，航空自衛隊一架C-2運輸機5月在訓練飛行途中，駕駛艙的滑動式窗戶突然打開，因而緊急降落在新潟機場。

內倉對此致歉，表示「（飛機）迫降在新潟機場、青森機場給機場相關人員與周邊居民造成困擾與擔憂，實在抱歉」。

內倉強調「安全沒有捷徑，將嚴格遵照飛航手冊、檢查清單檢查（飛機），並展開任務與訓練」。