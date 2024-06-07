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菲律賓控中國海警野蠻不人道 阻撓南海醫療後送

中央社／ 馬尼拉7日綜合外電報導

菲律賓海岸防衛隊今天指控中國海警阻撓他們在南海撤離一名生病的武裝部隊成員，並稱中方行徑「野蠻且不人道」。

路透社報導，菲律賓表示這起事件發生在上個月，事涉一名負責守衛擱淺在仁愛暗沙（Second ThomasShoal）登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）的陸戰隊小隊成員。菲律賓過去一年多次在具有主權爭議的仁愛暗沙與中國對峙。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，儘管事前已告知中方這次行動屬醫療性質，中方船隻仍不斷騷擾菲律賓海岸防衛隊和海軍充氣艇。

塔瑞耶拉在聲明中說：「中國海警這種野蠻不人道的行為在我們的社會不容存在。」

中國駐菲律賓大使館未立即回應置評請求。

塔瑞耶拉說，中國海警「從事危險的動作，甚至在菲律賓海軍剛性充氣艇運送生病人員時故意衝撞」。

大使館 海軍 菲律賓

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